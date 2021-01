Trump in opgenomen telefoongesprek: ‘Vind maar genoeg stemmen zodat ik alsnog win’

Niet lang meer, en dan is Joe Biden officieel de president van de Verenigde Staten. Maar toch probeert huidig president Donald Trump daar een stokje voor te steken. Hij heeft er zaterdag namelijk bij een hoge verkiezingsofficial in Georgia op aangedrongen genoeg stemmen te „vinden” om hem alsnog tot winnaar in de staat uit te roepen.

Dat schreef The Washington Post gisteren op basis van een opname van het telefoongesprek dat Trump voerde met de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger. „Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden”, zegt Trump in de opname.

Trump probeerde met vleien, smeken en ten slotte door dreigementen met strafrechtelijke gevolgen zijn partijgenoot over te halen om zijn nederlaag tegen Joe Biden ongedaan te maken. Biden won in de swing state, en zelfs na twee hertellingen bleef die overwinning staan. Volgens Raffensperger waren die hertellingen „eerlijk en nauwkeurig”, zo hield hij de president voor in hun telefoongesprek van een uur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Wij hebben gewonnen’

Maar toch houdt Trump al wekenlang vol dat hij eigenlijk heeft gewonnen en dat er sprake is van grootschalige verkiezingsfraude. „Ik kan Georgia niet verloren hebben”, zei Trump in het telefoongesprek meerdere malen. „Wij hebben met honderdduizenden stemmen gewonnen.”

„Trumps minachting voor de democratie komt bloot te liggen. Voor de zoveelste keer. Op tape”, zo reageerde Democraat Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, op het nieuws over het telefoongesprek. „Druk uitoefenen op een verkiezingsofficial om stemmen te ‘vinden’ is mogelijk crimineel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"So what are we going to do here, folks? I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break" Mob Boss/U.S. President Donald J. Trump on tape with the Georgia Secretary of State and his lawyer. — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) January 4, 2021

Democraten hopen dat de krappe zege van Biden in Georgia een voorteken is voor de verkiezingen van morgen in deze staat, wanneer nog twee zetels in de Senaat te vergeven zijn. Vooral voor de aanstaande president is het belangrijk dat de Democraten beide zetels winnen. De Republikeinen hebben genoeg aan één senator om de meerderheid in de Senaat te behouden.

‘Accepteer de uitslag’

De tien in leven zijnde voormalig Amerikaanse ministers van Defensie hebben hun zorgen geuit over het betwisten van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zoals huidig president Donald Trump doet. In een opinieartikel in The Washington Post roepen de voormalig ambtsbekleders op de uitslag te accepteren.

„Amerikaanse verkiezingen en vreedzame machtsoverdrachten zijn kenmerken van onze democratie”, stellen de oud-ministers, onder wie zich zowel Democraten als Republikeinen bevinden. „De tijd om de resultaten in twijfel te trekken, is voorbij. Het moment voor de formele telling van de stemmen van het kiescollege, zoals voorgeschreven in de grondwet en het statuut, is aangebroken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onder de ondertekenaars zijn James Mattis, die in 2018 opstapte als Defensieminister onder Trump, en Mark Esper, die de huidige president vorig jaar november ontsloeg. De andere oud-ministers zijn Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry en Donald Rumsfeld.

Verkiezingsuitslag beïnvloeden

De oud-ministers reageren ook op geluiden dat Trump bij zijn adviseurs geïnformeerd heeft naar de mogelijkheid de staat van beleg uit te roepen om de voor hem ongunstige verkiezingsuitslag te beïnvloeden. „Pogingen om de Amerikaanse strijdkrachten te betrekken bij het oplossen van verkiezingsgeschillen zouden ons op gevaarlijk, onwettig en ongrondwettelijk grondgebied brengen”, stellen de voormalig bestuurders.

Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van Trump, suggereerde eind vorig jaar dat de president door middel van de staat van beleg het leger in zou kunnen zetten om in bepaalde staten nieuwe verkiezingen te realiseren. Verschillende media meldden dat Trump daarop bij zijn adviseurs navraag deed naar die mogelijkheid. Zelf bestempelde de president de berichtgeving daarover als „fake news”.

Lees ook: Nederlandse vrouw opgepakt voor organiseren illegaal feest Barcelona