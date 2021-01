Executie tegengehouden van enige vrouw in Amerikaanse federale dodencel

Een Amerikaanse rechter heeft op de valreep een stokje gestoken voor de executie van moordenares Lisa Montgomery. Zij zou als eerste vrouw in ongeveer 70 jaar ter dood worden gebracht door de federale autoriteiten.

De 52-jarige Montgomery kreeg de doodstraf voor de moord op een zwangere vrouw. Ze wurgde haar slachtoffer en sneed vervolgens de foetus uit het lichaam. Het kind overleefde dat. De advocaten van Montgomery zeggen dat hun cliënt is geboren met hersenschade en in haar jeugd het slachtoffer was van ernstig seksueel misbruik.

Nieuw onderzoek

Een paar uur voordat Montgomery een dodelijke injectie zou krijgen, besloot de rechter in Indiana dat er nieuw psychiatrisch onderzoek nodig is. Een hogere rechter in Washington D.C. kwam kort daarna tot dezelfde conclusie.

De rechtbank betwijfelt of Montgomery begrijpt waarom ze de doodstraf kreeg opgelegd. Het Amerikaanse recht verbiedt het ter dood brengen van een veroordeelde die door een psychische ziekte of een hersenbeschadiging niet begrijpt waarom hij of zij de doodstraf krijgt.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Her attorney, Kelley Henry, said: “The Court was right to put a stop to Lisa Montgomery’s execution…. Mrs. Montgomery has brain damage and severe mental illness that was exacerbated by the lifetime of sexual torture she suffered at the hands of caretakers." — Carol Zimmermann (@carolmaczim) January 12, 2021

De rechter wil dat een nieuwe zitting wordt gehouden om te kijken of de executie door kan gaan. De advocate van de vrouw reageerde daar positief op. „Mevrouw Montgomery is mentaal aan het aftakelen en we willen aantonen dat ze niet toerekeningsvatbaar is”, vertelde juriste Kelley Henry.

Biden en executie

Door dit uitstel ontloopt Montgomery mogelijk haar terechtstelling. De verwachting is dat het nieuwe onderzoek niet voor 20 januari is afgerond. Joe Biden is dan president. Hij is tegen de doodstraf.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Wellicht omdat Biden tegen de doodstraf is — Remco Groenewegen (@Amin71) December 12, 2020

Executies vrouwen

De laatste executies van vrouwen door de federale autoriteiten, vonden volgens Amerikaanse media plaats in 1953. Toen werd Ethel Rosenberg ter dood gebracht voor spionage en kreeg Bonnie Brown Heady de gaskamer voor ontvoering en moord.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Just confused why Julius and Ethel Rosenberg can be executed for maybe selling low level secrets to the Russians, when the man the Russians sat in the Presidency can stoke violence in the capital and remain in his office. — Annalisa Heppner (@Northernsirena) January 6, 2021

Afschaffing

Twee Democratische parlementsleden hebben gisteren een wetsvoorstel gepresenteerd waarin de doodstraf in het federaal recht wordt afgeschaft.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Sen. Dick Durbin and Rep. Ayanna Pressley introduce legislation that would end the federal death penalty. https://t.co/F94UYdBWSa — Michael Li 李之樸 (@mcpli) January 11, 2021

