‘Hang geen mondkapje aan binnenspiegel van de auto’

Waar laat je dat ding, zul je je gegarandeerd weleens afvragen. Of waar is m’n mondkapje nou weer gebleven, waarna je achterom kijkt en je ’t ziet drijven in een plas regenwater. Automobilisten die denken dé ‘hangplek’ te hebben gevonden, kunnen beter even een alternatief bedenken.

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers ‘onzichtbaar’. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Mondkapjes in de auto

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, iets waarover smaken verschillen, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. „Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?”



‘Verboden in Luxemburg’

Volgens MotorNL is het in Luxemburg, waar je wel een sjaal als mondkapje mag gebruiken, inmiddels al verboden om een mondkapje aan de spiegel te hangen. In het Groothertogdom is een vrij zicht door de voorruit namelijk en van de prioriteiten van de politie. Een gps midden op de ruit of een luchtverfrisser of andere prullaria aan de achteruitkijkspiegel komen je in het land dan ook meteen op een boete te staan van 49 euro, schrijft Autogids.

Het zou de bestuurder kunnen hinderen en een risico op ongelukken kunnen vormen, aldus de politie van Luxemburg. Of zoals volgens de site in artikel 46 van het Luxemburgse verkeersreglement staat: ‘Geen enkel voorwerp dat vreemd is aan de normale uitrusting van het voertuig mag het zicht van de bestuurder belemmeren, noch zich in het gezichtsveld van de bestuurder bevinden’. Ook in Duitsland wordt al aangeraden geen mondmaskers aan de binnenspiegel te hangen, nadat het ook een tijdje als ‘trendy’ en ‘decoratief’ werd gezien.



Boete

In Nederland en België staat het niet zo expliciet vermeld in de verkeersregels, maar in beide landen kun je wel een boete krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp, in dit geval bijvoorbeeld een mondkapje. De boete in Nederland bedraagt 150 euro, in België tussen de 110 en 120 euro, besluit MotorNL.

