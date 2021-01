Estelle Cruijff in Dubai, mist rechtszaak over betalingsachterstand

Terwijl in Nederland haar rechtszaak diende, bracht Estelle Cruijff haar tijd door in Dubai. Zij had gisteren bij een zaak over een vermeende en fikse betalingsachterstand moeten zijn.

Heerlijk genieten in Dubai, met rapper Lil Kleine en zijn vriendin Jamie Vaes, terwijl je voor een geldkwestie in de rechtbank hoort te zitten. Dat klinkt bepaald niet handig, zou je zeggen. Op Instagram deelt Estelle Cruijff, die oom tegen Johan moest (en mocht) zeggen al langere tijd foto’s van zichzelf. Met cocktails bij gezellige etentjes of relaxend op een boot in het zonnige land. Vanmorgen postte de socialite nog deze.



Estelle Cruijff verkiest Dubai boven rechtszaak

Cruijff moest gisteren voorkomen vanwege een vermeende betalingsachterstand bij haar voormalige vriend Jacques Parson. Zij zou hem zo’n 160.000 euro verschuldigd zijn, nadat hij een appartement voor haar kocht. Parson was zelf wel aanwezig bij de zitting en eist 2 miljoen euro van Cruijff. Shownieuws meldde al snel dat zij bij de rechtszaak ontbrak.

Volgens het programma van SBS6 was de rechter ‘zeer verontwaardigd’ dat Cruijff niet aanwezig was. Haar advocaat beweerde dat zij voor werk in Dubai moest zijn. Op foto’s en Instagram-stories is te zien hoe Cruijff veel tijd doorbrengt met Lil’ Kleine en zijn vriendin Jaimie Vaes. Wat voor werk zij in het Midden-Oosten allemaal moet doen, ontbreekt bij haar posts. Ook hier heeft Cruijff het naar haar zin. Gordon reageert met ‘Je blijft nog even?’, gevolgd door een huilen van het lachen-smiley en een gezicht met hartjesogen.



Rechter verbaasd over Estelle Cruijff

„Nee, ze is niet teruggekomen”, zegt de advocaat over Dubai op beelden die Shownieuws heeft. „Ik ben een beetje verbaasd”, zegt de rechter dan. „Een maand geleden hebben we ook bij elkaar gezeten en deze datum besproken. Ik heb gezegd dat haar aanwezigheid gewenst was.”

De zaak om het geld stamt uit 2017, toen het financieel met Cruijff niet goed ging. Jacques Parson kocht daarop een prachtig huis van 1,8 miljoen in Amsterdam, waarvoor zij een maandelijks bedrag moest betalen. Parson eist nu zijn geld (binnen een half jaar) en dreigt Cruijff anders uit de riante woning te zetten. Wat hem betreft moet zij het huis maar verkopen, maar dat wil de BN’er niet. Dit omdat zij keurig de maandelijkse bedragen zou overmaken. Haar advocaat noemt Cruijff absoluut geen wanbetaler, „terwijl zij de afgelopen tijd zo wel is weggezet.”



Hoe dan ook, Estelle Cruijff geniet in Dubai

Hoe het dan ook precies zit of welke afloop de rechter zal bepalen, Estelle Cruijff was met haar gedachten bij de zon en niet bij de rechtszaak. Haar Instagramposts vol gezelligheid en heerlijkheden leverden behalve veel liefde, ook veel negatieve reacties op. Mensen wijzen Cruijff op het feit dat er alleen strikt noodzakelijk gereisd mag worden en haar foto’s zien er niet uit als ‘strikt noodzakelijk’. Kijk je later onder een post terug, dan zijn veel negatieve reacties verdwenen. Zij kan ondertussen natuurlijk echt aan het werk zijn, zoals haar advocaat beweert, maar dat heeft ze tot op dit moment niet laten zien.

Het Perfecte Plaatje

Estelle Cruijff (42) is de ex van oud-voetballer Ruud Gullit. Ook hun zoon Maxim heeft voetbaltalent en komt op dit moment uit voor Jong AZ. Dat zij al goed met ‘plaatjes’ overweg kan, beweest Cruijff drie jaar geleden. Zij deed toen mee aan de ook nu weer populaire tv-serie Het Perfecte Plaatje. Amateurfotografen gaan daarbij de strijd met elkaar aan en Cruijff bleek de beste deelneemster van het seizoen.

Wordt vervolgd. Al dan niet vanuit Dubai.

