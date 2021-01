Kunnen we dit jaar ondanks corona toch op wintersport?

Het coronavirus en de beruchte nieuwe Britse variant zorgen ervoor dat de pistes in veel skigebieden gesloten blijven. Is er toch een mogelijkheid om nog op wintersport te gaan?

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar op vakantie gaan in deze tijd is niet echt gewenst. Het advies van de Nederlandse overheid is om tot eind maart geen buitenlandse reizen te maken. Dat geldt voor alle landen, ook de wintersportgebieden.

Oostenrijk

Afgelopen zondag maakte Bondskanselier Kurz van Oostenrijk bekend dat ook daar de harde lockdown wordt verlengd. Tot en met 7 februari gelden er strikte maatregelen. Kurz hoopt dat vanaf 8 februari de eerste versoepelingen plaats kunnen vinden, maar let op… dit geldt niet voor de horeca en het toerisme. Dit gaat namelijk over het openen van scholen, winkels en kappers. Skigebieden zijn open voor de plaatselijke bevolking. Eind december was het in sommige Oostenrijkse skigebieden nog druk met binnenlandse toeristen. De autoriteiten moesten ingrijpen en wintersporters werden geweerd.

Op z’n vroegst kunnen horeca en hotels eind februari open, maar dit is nog niet bevestigd. In Oostenrijk hoopt men vanaf april/mei het normale leven enigszins op te pakken. Oostenrijk heeft momenteel code oranje en dat betekent dat alleen noodzakelijk reizen zijn toegestaan. Verder geldt hier quarantaine- en registratieplicht.



Denk niet dat mijn #wintersport nog wat wordt dit jaar. Dan maar nadenken over de #inrichting van mijn tuin. #tuinrenovatie #klusnummer53 — Ulli Schranz (@UlliSchranz) January 13, 2021

Andere gebieden

Oostenrijk is een van de populairste wintersportgebieden voor Nederlanders, maar er zijn er natuurlijk meer. Hieronder belichten we bekende wintersportlanden en de huidige coronasituatie.

Italië – Hier geldt per regio code oranje of rood. De skigebieden blijven in Italië minimaal tot 15 februari dicht.

Hier geldt per regio code oranje of rood. De skigebieden blijven in Italië minimaal tot 15 februari dicht. Frankrijk – De eerst mogelijke openingsdatum voor de Franse pistes staat op 1 februari. Maar ook hier moet nog verder nieuws over volgen. Volgens de franse krant Le Monde zullen skigebieden in februari niet openen.

De eerst mogelijke openingsdatum voor de Franse pistes staat op 1 februari. Maar ook hier moet nog verder nieuws over volgen. Volgens de franse krant Le Monde zullen skigebieden in februari niet openen. Duitsland – In Duitsland zijn de skiliften in de Alpen tot en met 31 januari gesloten. Ook de pistes van de populaire wintersportbestemming Winterberg zijn gesloten.

In Duitsland zijn de skiliften in de Alpen tot en met 31 januari gesloten. Ook de pistes van de populaire wintersportbestemming Winterberg zijn gesloten. Zwitserland – Hier geldt een lockdown tot eind februari. Er gelden geen landelijke regels voor skigebieden. Deze kiezen zelf of ze wel of niet openblijven.

Wat nu voor de wintersporter?

Dus, het ziet er niet al te best uit voor de komende wintersportplannen. Waarschijnlijk wordt het dit jaar een keertje overslaan of wellicht een wandelvakantie in de bergen van de zomer? Of toch gewoon vakantie in eigen land.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de populariteit van vakantieparken in eigen land flink toegenomen. In de zomer van 2020 lag het aantal Nederlandse gasten op vakantieparken ruim 20 procent hoger dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van platform Parkvakanties. De populariteit van de Nederlandse vakantieparken is „niet verwonderlijk” aldus Laurens Taekema van Parkvakanties. „Mensen willen nu eenmaal op vakantie en dan is, in de huidige situatie, een vakantiehuis dichtbij ideaal. We ontdekken steeds meer hoe mooi Nederland eigenlijk is.”



Ik ben een weekendje naar Groningen – of zoals we dat in 2021 noemen "op wintersport". Voorbij Meppel zijn de sloten dichtgevroren en er komt sneeuw aan! Beter kan toch niet? — Sylvia van Laar (@sylviavanlaar) January 16, 2021

