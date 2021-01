‘Kabinet wil avondklok heel snel’, weerstand bij jongerenorganisaties

De kans is zeer groot dat de avondklok in Nederland zo spoedig als mogelijk wordt ingevoerd, misschien nog deze week. Het kabinet zet daarop in. Onder jongerenorganisaties, politieke en ook de Studentenvakbond, bestaat grote weerstand tegen de maatregel.

De avondklok, die in veel andere landen al langer met wisselend succes geldt, wordt ingevoerd tussen 20.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ’s nachts. Het kabinet neemt daarover morgen een besluit, melden ingewijden van RTL Nieuws. De Tweede Kamer moet vervolgens nog wel haar fiat geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dan gaan we toch gewoon voor 20.00 bij iemand zitten en zorgen we dat we na 04.00 weer naar huis gaan aldus de jeugd 😂😂😂👍🍻#avondklok — feanster (@SjoerdJan65) January 19, 2021

Geen eensgezindheid over avondklok

Een avondklok ligt zeer gevoelig in politiek Den Haag. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn zeer terughoudend en willen eerst weten wat de effecten van een avondklok precies zijn op het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. In het kabinet is daar ook nog discussie over, aldus ingewijden. Zo zouden sommige bewindspersonen ook perspectief op versoepelingen willen zien, bijvoorbeeld vanaf bepaalde besmettingscijfers.

Ook andere maatregelen liggen nog op tafel, zoals verdere beperking van het thuisbezoek en van het vliegverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Crisisberaad, persconferentie en Kamerdebat

Het kabinet komt morgenochtend bijeen voor crisisberaad. Aansluitend komt er een persconferentie, zo kondigde coronaminister Hugo de Jonge eerder al aan. De Tweede Kamer zal daarna een debat erover voeren, maar nog niet zeker is of dit woensdag of donderdag is. Een avondklok kan donderdag of vrijdag al worden ingevoerd, maar bronnen weten dat niet zeker. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang, onder meer bij de politie.

Aanleiding voor de extra maatregelen is de opkomst van een Britse coronavariant in Nederland. Die is besmettelijker dan het huidige virus.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

1 voordeel van een #avondklok .#supermarktpersoneel is mooi op tijd thuis . — michaël (@mdieseraad7) January 19, 2021

Weerstand tegen avondklok

De effecten van een avondklok wegen niet op tegen de schadelijke gevolgen die die op jongeren zou hebben, stellen de jongerenpartijen van D66 en GroenLinks in een gezamenlijke verklaring. De organisaties roepen hun moederpartijen op de avondklok te blokkeren, die mogelijk nog deze week komt. Ook de JOVD, jongerenpartij van de VVD, is tegen: „Mensen zitten al aan hun limiet, dit gaat te ver.”

De Jonge Democraten van D66 en DWARS van GroenLinks maken zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren onder de lockdown. „De mentale veerkracht van jongeren loopt sterk achteruit en daar moeten we in dit stadium van de crisis echt rekening mee gaan houden”, schrijft Jonge Democraten-voorzitter Léonie Janssen. „Jongeren hebben meer dan ooit perspectief nodig, een avondklok neemt dat juist weg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het laatste restje sociale contact tussen jongeren vindt in de avond plaats. Juist nu de mentale gezondheid van jongeren zo snel achteruit gaat, is het niet proportioneel om ook dat nog van jongeren weg te nemen. DWARS en JD roepen op: stop de avondklok⏰ https://t.co/zi7jDsvVd4 — DWARS (@DWARS) January 19, 2021

Ook de JOVD laat weten „fel tegenstander” te zijn van de strengere maatregelen die deze week vermoedelijk worden aangekondigd. JOVD-voorzitter Hilde Wendel schrijft dat de liberalen aan de handrem moeten trekken om verdere vrijheidsbeperkingen te voorkomen. Ze wil dat er nu wordt ingezet op het verzachten van de langetermijngevolgen van de coronacrisis. „Na de pandemie kampen we namelijk met een enorme werkloosheid, verschil in kwaliteit van opleiding en grote mentale gezondheidsproblemen.”

Grote vraagtekens bij Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen de invoering van een avondklok. De organisatie maakt zich grote zorgen over het welzijn van jongeren in Nederland en noemt de invoering van een avondklok disproportioneel en moeilijk handhaafbaar. „Het water staat jongeren aan de lippen. Steeds vaker kloppen studenten bij ons aan met klachten variërend van lusteloosheid tot sombere gevoelens. Met een avondklok zou het laatste beetje vrijheid hen ook nog eens worden afgenomen”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Op Twitter klinkt veel boosheid. Ook wordt creatief met de avondklok omgegaan:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ademruimte in plaats van een avondklok

LSVb wijst erop dat studenten overdag vaak werken of online les hebben. Na de lesuren een blokje om kunnen doen of bij een vriend op bezoek gaan noemt de bond „noodzakelijke ademruimte” die jongeren nodig hebben in deze moeilijke tijden.

De studentenorganisatie stelt ook vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel. Volgens de bond kan kostbare politiecapaciteit beter ingezet worden om echte excessen zoals grootschalige privéfeestjes tegen te gaan. „Het is nu al bijna onmogelijk om de huidige maatregelen te handhaven. Als de politie dan ook nog moet zorgen dat iedereen ‘s avonds binnen blijft zitten, dan is er minder capaciteit beschikbaar om echte excessen aan te pakken”, aldus Muns.

Lees ook: Doodsbedreigingen aan het adres van arts die op het Museumplein was