Doodsbedreigingen aan het adres van arts die op het Museumplein was

Homeopathisch arts Piet van Herten uit Maasbree ontvangt doodsbedreigingen. Van Herten is de man die op het Museumplein zondag voor een tv-camera onder meer zei dat corona niet bestaat en dat mensen met vaccins worden vermoord.

De doodsbedreigingen maakte de arts vandaag bekend tegenover de Limburgse omroep L1. Ook trok hij het boetekleed aan. De bedreigingen houden verband met zijn uitlatingen van zondag, tijdens de anti-coronademonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Eerder, in november, deelde Van Herten in Roermond ontheffingsbriefjes voor mondkapjes en vaccinaties uit.



Even hoor. We kunnen het met elkaar oneens zijn, bedreigen doe je gewoon niet. #PietVanHerten https://t.co/BhjhrGegnE — Dancamundo.nl #NazisRaus (@DJFreezNL) January 19, 2021

Volgens arts geen coronapatiënten op IC’s

Tijdens die protestbijeenkomst zei Van Herten onder meer dat er helemaal geen coronapatiënten op de intensive care liggen. Artsen zouden ‘alles faken’ en ‘20.000 euro per patiënt krijgen’. De arts meldde in de tv-camera ook ‘dat dit toch niet uitgezonden zou worden’. De cameraman van NHnieuws filmde echter tijdens een live-uitzending. De uitspraken van Van Herten zorgden voor boosheid en grote zorgen onder zijn collega’s. Menno de Jong, viroloog van het Amsterdamse UMC, zei tegenover hetzelfde NHnieuws bijvoorbeeld: „Ik voel mijn ogen branden bij dit soort teksten. Ik ben verbijsterd met hoeveel overgave iemand de grootst mogelijke onzin kan vertellen.”

Inspectie doet onderzoek naar uitlatingen arts

Naar aanleiding van zijn uitlatingen doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar de homeopatisch arts. Alternatieve artsen, verenigd in de beroepsgroep Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), nemen afstand van Van Hertens uitspraken. Tientallen klachten zijn tegen Van Herten ingediend. Het is daarom mogelijk dat hij een vervolging aan zijn broek krijgt.



#Artsenvereniging neemt afstand van uitspraken arts op #Museumplein De arts beweerde in een interview onder meer dat mensen vermoord worden met vaccins en dat er geen patiënten op de IC's liggen. De arts is geen lid van de AVIG.https://t.co/V1sebvnKmz via @NOS pic.twitter.com/zlxijJwWrE — Bas Beekhuizen (@BBeekhuizen) January 19, 2021

Van Herten geeft nu toe dat een aantal van zijn uitspraken gechargeerd is. „Dat wil ik rechtzetten, omdat ik ook mensen pijn heb gedaan die dat niet verdiend hebben.” De geneesheer zegt zijn omstreden uitspraken gedaan te hebben op een moment dat hij staat te trillen op zijn benen. „Er ontploften bommetjes naast ons. Wat ik zei daar was niet veel doordacht aan.”

Mensen halen geld voor Van Herten op

Behalve kritiek ontvangt de arts ook steunbetuigingen, zo zei hij vandaag toen L1 bij hem aanbelde. „Ik heb het huis vol met bloemen en vijfhonderd leuke mededelingen gehad van mensen die zeggen dat ze achter me staan.” Inmiddels is online een inzamelingsactie voor Van Herten gestart. Mensen die geld schenken willen dat de nu met de dood bedreigde arts er eventuele rechtszaken mee te financieren. Het streefbedrag is 10.000 euro. Vanmiddag stond de teller op iets meer dan 2300 euro.



Steun Piet van Herten, arts én verzetsheld https://t.co/K1R9md71rp — Milena-H4L (@MilenaSlomp) January 19, 2021

