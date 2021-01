Dieven brengen auto van vrouw met handicap terug: ‘Wij hebben ook een hart’

„Wij hebben ook een hart. We wisten niets van uw toestand af, sorry. Was getekend: de dieven.” Dat briefje vond Maria Elena Barile Damiani (56) op de stoel van haar speciale auto voor gehandicapten, nadat haar dochter op social media een oproep aan de dieven deed om de gestolen auto terug te brengen.

Het voertuig werd gestolen op de parkeerplaats van een ziekenhuis in Bari; het zuiden van Italië. Afgelopen zaterdag is de auto teruggevonden, melden Italiaanse media.

Een oproep op Facebook

De 56-jarige vrouw lijdt aan Multiple Sclerose (MS), en de auto is dan ook haar enige voertuig. Haar auto is speciaal uitgerust met een rolstoel en een platform voor het vervoer van gehandicapten. Toen Rita, de dochter van Damiani, over de diefstal hoorde, postte ze meteen een bericht op Facebook. Haar oproep ging al snel viral en ja, de dieven zagen dat ook.



‘Geef het ons terug’

„Leg een hand op je hart en geef het ons terug”, schreef dochter Rita op Facebook. Ze vervolgde: „Als we het terugvinden is dat een teken van hoop. Het is dat beetje vertrouwen in de mensheid, dat ons nooit in de steek mag laten.”

De boodschap raakte de dieven blijkbaar, want ze kwamen tot inkeer en besloten de auto terug te geven aan de eigenaresse. Binnen 24 uur was de auto terug. In de auto lag een briefje met daarop de tekst: „Wij hebben ook een hart. Excuses, we kenden uw situatie niet. Was getekend: de dieven.”

Gratis auto voor gehandicapten

De dochter bedankt iedereen voor de hulp. Het incident heeft de familie flink laten nadenken over de situatie van Damiani. „We zagen de wereld op ons instorten, en we dachten aan de vele gehandicapten die net als mijn moeder, geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer”, voegt ze aan het bericht toe. Deze speciale auto’s voor gehandicapten zijn best prijzig, en het bracht hen op een idee: „Het zou leuk zijn om een ​​geldinzamelingsactie te starten om zo’n auto ter beschikking te stellen, met gratis verhuur voor degenen die het nodig hebben”, sluit Rita af.

