Ook hoofdrolspeler Home Alone 2 voor wegknippen Trump uit film

„Knip Donald Trump uit Home Alone 2 en snel!” Die wens is al enkele dagen gaande op sociale media en nu heeft ook hoofdrolspeler Macaulay Culkin zich ermee bemoeid. Hij stemt in.

Na zijn verkiezingsnederlaag en de weigering om deze te erkennen, gingen er in de Verenigde Staten veel geluiden op om Donald Trump uit de film Home Alone 2 te knippen. Dit als tegenhanger (of vervolg op) van het feit dat hij door verschillende sociale media is verbannen. De president had daarin een klein gastrolletje. Ook hoofdrolspeler Macaulay Culkin mengt zich nu in de discussie en lijkt voorstander te zijn van een edit.

Trump in 1992 in Home Alone 2

Begin deze week plaatste iemand op Twitter een fragment van de kerstfilm Home Alone 2 uit 1992. Hierin vraagt de dan 12-jarige Macaulay in New York de weg aan een voorbijganger, Trump. Alleen is hij hierin weg-gemonteerd en vervangen door de achtergrond van het hotel waar de scène zich afspeelt. De montage van Max Schramp kan op goedkeuring rekenen van de acteur, want een paar dagen later reageert hij onder het clipje met het woordje „Bravo”.



due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Petitie voor digitale vervanging Trump

Daarnaast stelde een andere Twittergebruiker voor om een petitie op te zetten waarin wordt opgeroepen om Trump in de film digitaal te vervangen met een 40-jarige Macaulay. Ook dat idee lijkt de acteur wel te zien zitten. „Verkocht”, is zijn korte, maar veelzeggende reactie. Dit is de acteur nu:

Veel mensen vonden na de video dat de scène aan vervanging toe is. Dit zijn enkele van de meest populaire suggesties tot nu toe.



NOW digitally replace the Home Alone 2 cameo with one of Dolly Parton 🙌🏻 pic.twitter.com/T1ATVSxfkC — Glen Scott (@glenrules) January 9, 2021



I can’t believe they were able to get George Lucas’ team to remove him in the Home Alone 2 special edition. pic.twitter.com/SzLbNjh9y3 — Ben "The Mediocre Gatsby" Mooney (@Ben_Etc) January 9, 2021



Donald Trump has been digitally erased from Home Alone 2: Lost in New York (1992) and replaced by Christopher Plummer pic.twitter.com/X4hppGmssZ — Josh Billinson (@jbillinson) January 9, 2021

Maar natuurlijk ook eentje met de hoofdrolspeler van weleer zelf.



Not only should we digitally remove Donald Trump from Home Alone 2, we should replace him with adult Macaulay Culkin. Just make that plot go off the rails. pic.twitter.com/r4mObFZC37 — Jesse Case (@jessecase) January 9, 2021

Home Alone altijd met Kerstmis

Home Alone 2: Lost in New York was het vervolg op Home Alone uit 1990. Later volgde ook nog Home Alone 2 en Home Alone 4. In Nederland zijn de films inmiddels tot het kerst-erfgoed gaan behoren. Elk jaar komen een of meerdere delen van de film op Eerste of Tweede Kerstdag wel op televisie langs. Of dat in 2021 met of zonder de huidige president van de Verenigde Staten is: we gaan het zien. Vast op RTL.

