Klaver: hele kabinet moet aftreden vanwege toeslagenaffaire

Het hele kabinet moet aftreden vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Dat vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. „Aftreden is ook schuld bekennen. Dat is echt belangrijk naar alle slachtoffers toe.” Als het kabinet niet opstapt, zegt GroenLinks zelf het vertrouwen op in het kabinet.

Klaver deed de oproep in het tv-programma Buitenhof. „Als je voor zo’n rapport, dat zo hard is, niet meer je politieke verantwoordelijkheid neemt en aftreedt, waarvoor dan nog wel?”, vraagt Klaver zich af.

Motie van wantrouwen

Zijn partij gaat een motie van wantrouwen indienen als het kabinet zelf niet opstapt. „Ik denk dat dat op brede steun kan rekenen in de Tweede Kamer.” De SP wil ook dat het kabinet aftreedt.



Belangrijk symbolisch signaal

Volgens Klaver gaat het niet alleen om het bekennen van schuld wegens de toeslagenaffaire, maar ook om de algemene omgang met de verzorgingsstaat van de afgelopen kabinetten. Premier Mark Rutte heeft volgens de GroenLinks-leider de ‘ideologische basis’ gelegd voor het overheidsschandaal. Het aftreden, slechts twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, is een belangrijk symbolisch signaal, maar volgens Klaver geeft het ook een volgend kabinet een „schone lei om de verzorgingsstaat te repareren”.



Een maand geleden presenteerde een parlementaire onderzoekscommissie een rapport met vernietigende conclusies. De commissie sprak van ‘ongekend onrecht’, waarbij de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Het kabinet moet nog met een officiële reactie komen op het rapport, maar heeft als wel aangekondigd dat alle gedupeerden 30.000 euro compensatie krijgen.

