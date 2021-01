Eerste prikdag: bijzondere reacties op eindelijk toedienen vaccin

Het eerste vaccin tegen corona is vanmorgen toegediend en er volgden er, behalve in priklocatie Veghel vooral in ziekenhuizen, veel meer. Dat leverde veel reacties op: een klein overzicht.

Sanna Elkadiri, die werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, had de primeur. Elkadiri zei dat de prik geen pijn deed, en dat ze zich er goed bij voelde. „Het voelt als een verplichting”, meldde ze na de prik. En ook: „Ik ben klaar met zoveel pijn en ellende in mijn werk. Dat maakt dit moment zo fantastisch, om die ellende aan iedereen te besparen.”

Vaccin brengt een lichtpuntje

Haar vaccinatie leverde veel reacties op. Blije reacties van mensen in de zorg en van burgers die een lichtpuntje aan het einde van de coronatunnel zien. Serieuze reacties ook, want er moet nog zoveel worden geprikt wil dat lichtpuntje een lichtpunt worden. En ook veel… laten we het bijzondere reacties noemen.

In het Erasmus MC zette ‘IC-baas’ Diederik Gommers de eerste prik. „Mooi van de wetenschap en de farmaceutische industrie. Heel gaaf, echt heel gaaf. We hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Ik zie dit als een nieuwe fase. We moeten ervoor zorgen dat we de komende maanden zo veel mogelijk mensen gevaccineerd krijgen. Dan pakken we ons gewone leven weer op”, zei Gommers na de vaccinatie.

Verpleegkundige Tom Burggraaf had de eer om het vaccin van de in 2020 wereldberoemd in eigen land geworden IC-man te ontvangen. „Niks van gevoeld”, zei Tom na de prik. „Dat klinkt bijna als een teleurstelling”, reageerde Ernst Kuipers van het Rotterdamse ziekenhuis. Op zijn vraag ‘wat er door Tom heen ging’, antwoordde de ook aanwezige corona-minister Hugo de Jonge. „Wat gaat er door je heen? BioNTech en Pfizer gaan door je heen.” De Jonge zei ook dat het begin van het einde is begonnen. „Dit is de weg uit de crisis.”

‘Vreselijke mensen van Metro!’

Metro’s Facebookpagina ontplofte nog net niet na de berichtgeving over het eerste toegediende prikje. Ayse Karaca Bayram kwam vooral met veel uitroeptekens (en weinig onderbouwing): „Ongelofelijke kopstuk van metro!! Vreeeeeselijke mensen zijn jullie geworden! Ik heb enorme medelijden met mensen die het gif hebben genomen! Er klopt heel veel dingen niet! DENK NOU IS GOED NA!!” Sjaan Zwaan en Ouassima Sima noemen Sanna Elkadiri respectievelijk een toneelspeelster en een acteur. Of Aurora van der Loon: „Leuk dat ze nog een keer wil mee doen aan de reclame spot van de overheid.” Anja Snijders denkt dat ze „heel goed betaald is.”

Ineke Kooiman – Scholten weet het allemaal zeker: „Het is een zwarte dag, waarop de mensen zo gehersenspoeld zijn dat ze graag mee doen aan een medisch experiment.”

Ook waren er velen waar net zo goed verbazing over de negativiteit ontstond. Thessa Vollebregt bijvoorbeeld: „Wat een commentaar weer. Het is ook nooit goed in dit land. Laat de mensen die het vaccin willen hun vaccin nemen en stop met al het commentaar. Respecteer elkaar gewoon.” Willem Leegwater vindt: „Het staat een ieder vrij zich te laten vaccineren. Een vaccinatie doe je voor jezelf, niet voor een ander.”

Reacties op Twitter

Behalve de vele meldingen over ‘huichelaars’, ‘poppenkast!’, ‘complot’ en brakende emoji’s, waren er ook andere reacties. Een overzichtje van Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

6 januari 2021 is met recht #Driekoningen 👌👊 ➡️#eersteprik bij #Sanna

➡️Republikeinen verliezen meerderheid in Senaat VS

➡️Tweede #coronavaccin goedgekeurd👇 Coronavaccin Moderna goedgekeurd: tweede vaccin voor Nederland in aantocht https://t.co/r62qhB6T8j — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wappies die de vaccinatie-video met #Sanna op twitter aan het ‘analyseren’ zijn.🙄 Gek! Hartstikke gek! — M.Dentz #ProVaccin (@marijkedentz) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En er zijn alweer complotten dat #Sanna een actrice is😂 GGD biedt deze mensen hulp please — Diegoat 🇨🇴 (@ItsameDiego) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trots op #Sanna — Redmer van Diem (@redmervandiem) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#sanna, de nieuwe #gommers! dat wordt nog een bitchfight — kommestaai (@kommestaai) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#sanna je bent een topper! Laat al die wappies maar kletsen, weten niet beter. — Jolanda Ouwehand (@jolanda317) January 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind die #Sanna echt een topper en een enorme verrijking. Eat your heart out alles aan de rechter en populistische kant van het spectrum. — Bob Bolte (@BobBolte) January 6, 2021

Geen handschoenen?

Tot slot vroegen veel mensen die reageerden zich af waarom de eerste vaccinatie (en ook die daarna) zonder handschoenen werd gegeven. Want fysiek contact tijdens de coronapandemie, dat is toch niet de bedoeling? Daarop kwam snel een reactie terug. De vaccinaties tegen het coronavirus mogen zonder medische handschoenen worden gezet. Vaccineren zonder gebruik van handschoenen is in lijn met de richtlijn die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarover heeft opgesteld. „Handschoenen worden nooit gebruikt bij vaccinaties”, bevestigde een woordvoerder van het RIVM.

Lees ook: Koning blij met eerste vaccinatie, in het buitenland vindt men ons beleid gênant

Lees ook: Moderna-vaccin goedgekeurd: 5 verschillen met Pfizer