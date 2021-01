Kanonnen! Duikers doen bijzondere vondsten bij eeuwenoud oorlogsschip

Vondsten op de zeebodem hebben altijd iets magisch. Zeker als het om schatten uit gezonken schepen gaat. Of in dit geval om oude wapens.



Vandaag exact 222 jaar geleden strandde het Britse oorlogssschip HMS Apollo bij #Texel. Onderzoek van het wrak (2020) levert bijzondere vondsten als leren schedes voor bajonetten en patroontassen met in goudopdruk het wapen van de Engelse koning George III https://t.co/QMolqenCDv pic.twitter.com/oVNvn5Y1Q1 — Noord-Holland (@ProvincieNH) January 6, 2021

Duikers hebben in de zeebodem voor het onbewoonde eilandje Razende Bol, voor de kust van Texel, een aantal kanonnen en wat militaire uitrustingsstukken gevonden die toebehoorden aan het Britse oorlogsschip HMS Apollo. Dit schip zonk op 6 januari 1799, precies 222 jaar geleden, nadat het door een navigatiefout was gestrand op de ondieptes bij de Razende Bol. Aan boord van het schip zijn geen menselijke resten gevonden, laat de gemeente Texel vandaag weten.

Zeebodem

De HMS Apollo zonk diep weg in de zeebodem. Maar door erosie kwam het wrak weer aan de oppervlakte. Afgelopen zomer heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed sonaronderzoek laten doen. Duikers van de North Sea-Divers uit het Noord-Hollandse Breezand haalden de kanonnen en de uitrustingsstukken boven water. In het scheepswrak bevinden zich nog veel andere objecten, zegt de gemeente.



6 januari 1799: Door een navigatiefout strandt het Britse oorlogsschip de HMS Apollo voor de kust van de Razende Bol. Afgelopen zomer is onderzoek gedaan in en rond het wrak. Lees welke bijzondere vondsten er naar boven zijn gekomen op https://t.co/LGQQ1pd9dD. pic.twitter.com/0RjRg4529Z — Gemeente Texel (@gemeentetxl) January 6, 2021

Houten schip

De HMS Apollo was eigendom van de Royal Navy. Het houten schip maakte deel uit van de vloot die moest voorkomen dat Frankrijk Engeland zou veroveren. Om die reden patrouilleerde de Britse vloot langs de Noordzeekust. Schepen zoals de Apollo hadden slechte navigatietoestellen aan boord. Daardoor liep het schip op de zandbanken. De kapitein probeerde nog te voorkomen dat het schip zou zinken door alle kanonnen overboord te laten gooien, maar dat was tevergeefs. De opvarenden werden gered.



10/ HMS #Apollo was a frigate, no match for the #Spanish ship-of-the-line, yet despite this disadvantage maintained the engagement until HMS #Sandwich arrived and forced the #Monarca to surrender. pic.twitter.com/wiyV7EV36k — Strategy Bin (@StrategyBin) January 16, 2019

Eigendom kanonnen

Veel van de overboord geworpen kanonnen zijn teruggevonden en er is militaire uitrusting van de mariniers opgedoken, waaronder twee leren patroontassen. Deze tassen hingen vroeger met een riem aan de heup en in de tas was ruimte voor een hardhouten patroonhouder voor achttien patronen. De leren opbergkoker (foedraal) van de tassen heeft een oversluitende klep met in goudopdruk het wapen van de Engelse koning George III, de toenmalige koning.

Die anno nu z’n eigen Twitter-account heeft.



Hello everyone! 👋 I hope you’re all having a good day!!

I just found this old picture from when my son invited his friend Beau Brummell over for dinner! That was a fun day, there were a bunch of cameras and stuff there too! pic.twitter.com/zF9gcg7CMK — George III (@George_IIIrd) January 6, 2021

De resten van de HMS Apollo blijven eigendom van het Verenigd Koninkrijk. De provincie Noord-Holland heeft om een bruikleen gevraagd, zodat de opgedoken spullen in de zomer tentoongesteld kunnen worden in het Texelse museum Kaap Skil in Oudeschild, waar ze blij zijn met bijna alles dat op de bodem wordt gevonden.



💡 Dit lampje heeft honderden jaren op de zeebodem gelegen. Conservator Alec Ewing vertelt er over in #museumkaapskilverlichtthuis Meer weten? Navigeer online door de Texelse zeegeschiedenis op de website: https://t.co/aLWEAOY8QT #museumathome #Texel pic.twitter.com/vmZ69FuFdp — Museum Kaap Skil (@KaapSkil) January 3, 2021

