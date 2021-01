Koning blij met eerste vaccinatie, in het buitenland vindt men ons beleid gênant

De koning is maar wat blij dat de eerste vaccinatie tegen corona vanmorgen is gezet. Ziekenhuizen staan op het punt met inenten te beginnen. Andere landen kijkt men echter hoofdschuddend naar ‘onze’ campagne. Of wordt op z’n minst gemeld dat de zaken niet op orde zijn.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen dat de start van de vaccinatiecampagne hoop geeft in de coronacrisis. Op Twitter bedankt het koninklijk paar iedereen die meewerkt aan het vaccineren. De koning en koningin zullen zich, wanneer ze aan de beurt zijn, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bevestigd aan het ANP.



"De start van de vaccinaties is een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis. Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt! Nu is het van belang om samen vol te houden." – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima pic.twitter.com/zkEitFuULD — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) January 6, 2021

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri is vanochtend in Veghel als eerste in Nederland ingeënt met het coronavaccin. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was erbij toen de eerste prik werd gezet. De NOS zond de vaccinatie rond 8.45 uur live uit op televisie. Direct erna was de beurt aan drie collega’s van Elkadiri, twee vrouwen en een man. Later op de dag worden nog meer mensen gevaccineerd in Veghel.

Ook vaccinatie ziekenhuizen van start

Ook in diverse ziekenhuizen in het hele land wordt vandaag gevaccineerd. Het UMC Maastricht is voor zover bekend als eerste ziekenhuis in Nederland al begonnen. In het Amsterdams Medisch Centrum wordt de eerste vaccinatie volgens verwachting rond het middaguur in gezet. Het LUMC Leiden volgt als alles goed is rond 13.00 uur als tweede ziekenhuis in Nederland.

Ook bij het Erasmus MC in Rotterdam is de eerste lading vaccins al gearriveerd. De eerste prik wordt daar om 14.00 uur verwacht. Ook in het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg worden op dat tijdstip de eerste vaccinaties gezet.

De coronavaccins komen vandaag vanuit Oss aan in tien traumacentra. Vanuit daar worden ze verspreid over de ziekenhuizen in de regio. In de ziekenhuizen krijgen medewerkers uit de directe Covid-zorg en ambulancepersoneel de komende dagen een prik.

‘Mismanagement door de regering’

Nederland is de hekkensluiter van de Europese Unie als het gaat om het beginnen met de vaccinatiecampagne. Dat is media in het buitenland bepaald niet ontgaan. Er wordt opgemerkt dat in Nederland veel onvrede bestaat over de campagne. Het valt slecht dat Nederland als laatste EU-lidstaat begint met prikken.

De BBC concludeert dat Nederlanders geschokt zijn dat ze hekkensluiters zijn in de EU. De Britse omroep omschrijft Nederland als een land dat trots is dat het zijn zaakjes goed op orde heeft en beschikt over een goed gefinancierd zorgstelsel. „Gênant” en „mismanagement door de regering” luidt het oordeel van Nederlandse artsen die bij de BBC aan het woord komen over het vaccinatiebeleid.



"We've almost had a year to plan ahead, arrange logistics and update software. But it's all coming down to the last moment." The Dutch who are shocked to be the slowest in Europe to deliver the vaccine – @annaholligan reports https://t.co/4BTwl7IpCL — Richard Colebourn (@rcolebourn) January 6, 2021

„België niet het traagst: Nederland start als laatste EU-land met vaccinatiecampagne”, kopt het Belgische Het Belang van Limburg op zijn website. Een columnist van de krant De Morgen benadrukte deze week dat het vaccineren in meerdere landen moeizaam op gang komt, waaronder ook in België. „Frankrijk, Nederland, zelfs Duitsland… allen zitten ze in hetzelfde schuitje. Dat is eigenlijk geen troost. Het is juist een deel van het probleem.”

Vaccinatie-fiasco in de polder

Ook in Duitsland wordt de situatie in Nederland nauwlettend gevolgd. „Nederland laatste EU-land dat met vaccinaties begint”, kopt de Rheinische Post. Duitse media schrijven dat de Nederlandse regering veel kritiek krijgt vanwege de late start van de vaccinatiecampagne. „Het zijn zware tijden voor Hugo de Jonge”, concludeert Tagesschau. Het nieuwsprogramma meldt dat de minister van alle kanten onder vuur ligt.

Het Duitse DPA schreef onlangs al dat sommige Nederlanders hun land vergelijken met het Gallische dorpje uit de stripreeks Asterix. „Heel Europa vaccineert. Heel Europa? Nee, een klein, eigenzinnig land in het noordwesten doet (nog) niet mee”, meldde het Duitse persbureau begin januari. De kop boven het bericht luidde: „Vaccinatie-fiasco in de polder: de allerlaatsten in Europa.”

