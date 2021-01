Dries Roelvink houdt z’n hart vast over zoon Dave en de rellen

Dries Roelvink houdt z’n hart vast als het om zoon Dave gaat die rellen in Amsterdam filmt en live op Instagram laat zien. Aan de andere kant: „Het is een goede jongen met een randje.”

Dries Roelvink heeft vanmorgen op de radio bij Veronica Inside gereageerd op het gedrag van zijn zoon. Dave Roelvink was afgelopen weekend en het weekend daarvoor aanwezig bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam. Hij zond die ‘als een verslaggever’ live uit via zijn Instagramaccount. De aanvankelijke demonstraties werden rellen.

Dries Roelvink dat er niets is misgegaan

„Dries, waar is het misgegaan?”, vroeg Veronica Inside-presentator Wilfred Genee in de uitzending. „Wat is er allemaal met die jongen aan de hand?” Dries Roelvink daarop: „Er is niks misgegaan met hem. Ik heb twee zoons. Eén leeft als een monnik, daar heb ik totaal geen zorgen over. En Dave, ja, die moet je altijd een beetje in de gaten houden. Hoewel ik de laatste maanden eigenlijk nog redelijk tevreden over hem was. Hij woont samen, hij draait niet meer, er wordt geen alcohol meer gedronken, hij was goed aan het sporten. Hij kwam dichtbij mij wonen dus dat vond ik ook wel prettig. Alleen ik schrok natuurlijk ook wel vorige week zondag.”



Roelvink keek mee met Dave

Roelvink keek mee en vroeg zijn zoon goed uit te kijken. Een zoon die tijdens de eerste relzondag overigens meldde met een knuppel te zijn geslagen. „Hij zei ‘ik ga even live, want het wordt heel onrustig hier voor de deur’. Je ziet bij hem het aantal volgers oplopen. Er keken opeens al 25.000 mensen mee en die zeggen dan allemaal tegen hem ‘Dave ga dichterbij en laat zien wat er gebeurt’. Toen begon ik natuurlijk ook berichtjes te sturen van ‘kijk je wel uit?’. Volgens hem was dat zo succesvol op Instagram, dat hij zei ‘als dat zondag weer gebeurt, dan ga ik weer’.”

Wilfred Genee: „Dan doet hij het dus voor zichzelf, voor het feit dat hij volgers heeft.” Dries Roelvink pareert: „Hij zegt dus eigenlijk ‘jongens blijf maar thuis, ik film het en laat zien wat er bij mij voor de deur gebeurt’.”

Valse perskaart

Wilfred Genee stelde vast dat er al pers genoeg op het Museumplein aanwezig was. Bovendien doet Dave Roelvink zich slechts voor als journalist en maakte hij gebruik van een valse politieperskaart. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) besloot daarom gisteren om aangifte te doen, omdat een perskaart aan Roelvink nooit is verstrekt. Toen de dj een Instagrampost daarover snel verwijderde, trok de NVJ het voornemen tot aangifte in.

Dries Roelvink daarover: „Hij zei ‘ik heb een perskaart gekopieerd en die hang ik dan om m’n nek’. Je moet bij hem een beetje z’n humor wel goed begrijpen. Dat de bond van journalisten een proces tegen hem wilde beginnen, heeft hij gelukkig terug kunnen draaien. Maar, ik houd altijd m’n hart vast met hem.”



Roelvink: Dave, het is mooi geweest

Vader Dries keek ook zondag weer mee: „Ik zag hem ineens lachend wegrennen voor het waterkanon. Ik zei ‘man kom nou naar huis, nou is het wel mooi geweest’.” Wilfred Genee snapt het niet helemaal: „Je wordt nooit boos? Je hebt niet zoiets van ‘joh doe nou eens een keer normaal man, kom op’.”

Dries weer: „Ik ben wel boos geworden toen hij die Lamborghini in elkaar reed. Ik had hem al een paar keer gewaarschuwd. Ik zei ‘kijk je uit, want het is bloedsnel’. Op een gegeven moment ging de telefoon ‘pa, niet schrikken’. Nou ja, niet schrikken, dan schrik je je eigen rot. Toen ben ik wel even boos geworden, maar of dat veel helpt weet ik niet. Hij is 26 en ik houd hem in de gaten, maar ik kan hem niet meer helemaal sturen naar mijn wensen.”

Wilfred Genee probeerde het vanmorgen nog een keertje: „Daarom is de vraag: waar is het ooit misgegaan?” Dries Roelvink tot slot: „Ik vind het niet misgegaan. Het is een lieve jongen. Hij is goed met oudjes, kinderen, dieren. Je kan op hem bouwen, hij heeft alleen een randje.”

