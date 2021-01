Dave Roelvink deed verslag van demonstratie: ‘Hele maneges rukken uit’

Dave Roelvink is de nieuwste live-verslaggever van Nederland. Hij doet namelijk tijdens coronademonstraties in Amsterdam live verslag op zijn Instagrampagina. Zo ook vandaag, waarbij hij op een bepaald punt bijna 50.000 kijkers heeft. „Dit loopt helemaal uit de klauwen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Roelvink was ook aanwezig bij de vorige demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Die demonstratie was tegen het kabinet-Rutte, en was aanvankelijk verplaatst en later mocht het helemaal niet doorgaan. Toch kwamen er veel demonstranten naar het plein. Ook toen ging hij even kijken, maar hij werd met harde hand weggejaagd. Hij kreeg van de ME namelijk „een paar klereklappen” op zijn rug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dave Roelvink doet tegenwoordig ‘verslag’ van de corona demonstraties op Instagram. Wat blijkt: het is toch een vak. pic.twitter.com/lAEzn1qONr — Simone Tukker (@simonetukker) January 24, 2021

„Hele maneges rukken uit”, zegt Roelvink, terwijl hij de politiepaarden filmt. De 26-jarige, die om de hoek woont van het Museumplein, draagt zelf een deel van de tijd een mondkapje. „Ik sta hier met gevaar voor eigen leven.” Ook zegt hij zich ietwat vermomd te hebben, niet om te kunnen rellen, maar zodat hij niet „de hele tijd moet stoppen voor foto’s”.

Roelvink: ‘Leip, ouwe’

Lange tijd kan Roelvink wel lachen om het tafereel, tot het moment dat de sfeer grimmig wordt, de politiehonden worden losgelaten en de waterkanonnen worden ingezet. „Leip, ouwe”, zegt de ‘verslaggever’ die het vervolgens op een rennen zet. „Iedereen vlucht, gap. Het is een zooitje. Echt leip”, vervolgt hij, de chaotische mensenmassa filmend. Nadat Roelvink zelf wat waterstralen heeft gevangen, pakt hij zijn biezen en verlaat hij het plein. „Het leven van een reporter gaat niet over rozen.”

De live ging dus vooral over de demonstratie, maar de woorden die Roelvink het meest gebruikt zijn ‘ouwe’, ‘leip’, ‘gap’ en ‘dit is niet normaal’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een samenvatting voor de mensen die de livestream van journalist D. Roelvink gemist hebben pic.twitter.com/EwylbYVUBk — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) January 24, 2021

Lees ook: Witte Huis: regering Trump had geen distributieplan voor vaccins