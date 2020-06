Dave Roelvink rijdt dikke Lamborghini-bak in de prak

Dave Roelvink heeft een roerige nacht achter de rug. De zoon van zanger Dries plaatste vanochtend op Instagram een foto van een in de prak gereden Lamborghini waar hij kort daarvoor nog zelf in reed, maar niet van hemzelf was.

Macht verloren

„Na het wegslippen van de auto ben ik vannacht de macht over het stuur verloren”, schrijft Dave. „Godzijdank ben ik er vrijwel zonder letsel vanaf gekomen.” Op de foto is te zien hoe de voorkant van de auto compleet ingedeukt is na de klap.

Dave, die je voor 2000 per uur als dj kunt boeken, zat samen met een vriend, Mo Bicep, in de auto. De auto is van hem en hij reageert op de post van Dave. „Gelukkig gaat alles met jou goed bro, auto is vervangbaar jij niet.” Ook vele anderen reageren op zijn post, met voornamelijk lieve woorden en hartjes, waaronder Nicolette Kluijver en Bizzey. Er zijn ook andere geluiden. „Je hebt je best weer gedaan zo te zien. Top. Papa zal wel weer trots wezen…”

Alles goed

In een eigen bericht op Instagram stelt Mo, eigenaar van MB Nutrition dat onder meer eiwitshakes voor sporters produceert, zijn volgers en die van Dave ook nog even gerust dat het goed met hem gaat. „Alles komt goed en alles gebeurt met een reden, materiaal is vervangbaar en een leven niet.”

Hangend gezicht

In april had Roelvink ook al pech. Na het inbrengen van druppels in z’n oog, kreeg hij een allergische reactie met ‘een hangend gezicht’ als gevolg. Dave zelf postte op zijn Instagram-stories filmpjes van hem in het ziekenhuis, met teksten erbij als ‘Ik had weer wat…’.

Toen hij het ziekenhuis uitliep, zei hij opgewekt hij dat er ‘niets raars in z’n hoofd zit’ en met een (halve) grijns -door dat hangende gezicht- erachteraan: „wonderbaarlijk genoeg.” Hij bedankte iedereen voor de lieve berichtjes, „het was best wel eng wat er allemaal gebeurde.” Daarna liet hij weten naar huis te gaan en op de bank te gaan liggen, „verder is er toch geen reet te doen.”

Ook vandaag bedankt hij iedereen weer voor de lieve berichten op zijn bak-in-de-prak-post. Met een hartje erachter.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.