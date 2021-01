Dit zijn de populairste babynamen van 2020 (en zo populair is jouw naam)

We balen als-ie verkeerd wordt uitgesproken, voelen ons nergens anders zo sterk mee verbonden en het is één van de weinige dingen waar we géén invloed op hebben. Onze voornaam. Ook dit jaar gaat de lijst van populairste babynamen de meesten niet onopgemerkt voorbij. Dit zijn de meest gegeven kindernamen van 2020.

Heb jij afgelopen jaar een kindje gekregen en deze de naam Emma of Noah gegeven? Dan win je helaas niet de originaliteitsprijs. Uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat deze namen de populairste kindernamen van 2020 zijn. Een hele verrassende uitkomst is het niet, in 2017 en 2019 voerden Emma en Noah de namenlijst ook al aan.



Populairste babynamen van 2020

Uit het overzicht blijkt dat vorig jaar 807 jongens de naam Noah kregen, 685 baby’s kregen de naam Emma. Ter vergelijking: in 2020 zijn 167.157 baby’s geboren: ruim 85.000 jongens en een kleine 82.000 meisjes. De SVB baseert dit op gegevens tot en met november.

Bij de jongens staat Sem op de tweede plek (637 maal gegeven) in de namenlijst en wordt de derde plaats gedeeld door de namen Lucas en Liam (beide 617 keer). Bij de meisjes staan de namen van Julia en Mila (beiden 665 keer) op de tweede plaats. Er kwamen ook 660 meisjes met de naam Tess bij.

De top 10 populairste babynamen van 2020 ziet er als volgt uit:

Populairste jongensnamen van 2020:

1. Noah

2. Sem

3. Liam/Lucas

4. Daan

5. Finn

6. Levi

7. Luuk

8. Mees

9. James

10. Milan

Populairste meisjesnamen van 2020:

1. Emma

2. Julia/Mila

3. Tess

4. Sophie

5. Zoë

6. Sara

7. Nora

8. Yara

9. Eva

10. Liv

Namentrends

Hoe en waar namentrends precies ontstaan, is lastig te zeggen, zei Gerrit Bloothooft, namendeskundige van de Universiteit Utrecht, eerder tegen Metro. „De verspreiding van een trendnaam gaat heel snel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de eerste twintig mensen die hun kind Tess noemden, dan heeft zich dat in een mum van tijd verspreid over het hele land.”

Hoe het populaire namenlijstje er over twintig jaar uit zal zien, durfde Bloothooft niet te zeggen. „In ieder geval zullen we dan geen Lucas, Julia en Emma meer zien.”

Overzicht

Benieuwd hoe populair jouw naam is? Dat check je hier. De verzekeringsbank maakt ieder jaar een overzicht; het kan door de uitbetaling van kinderbijslag namelijk zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen.

