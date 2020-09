Dit zijn de populaire babynamen van het komende jaar

Tess en Sem lijken de populairste babynamen van 2021 te worden. Veel babynamen zullen volgend jaar kort, stoer en oer-Hollands zijn.

Dat is de voorspelling althans van het onafhankelijke informatieplatform 24Baby.nl. De website baseert zich op gebruikersanalyses.

Dé babynamen van 2021

Meisjes:

• 1 Tess

• 2 Sophie

• 3 Emma

• 4 Mila

• 5 Julia

• 6 Yara

• 7 Zoë

• 8 Nora/Noor

• 9 Sara

• 10 Lotte

Jongens:

• 1 Sem

• 2 Noah

• 3 Lucas

• 4 Daan

• 5 Liam

• 6 Luuk

• 7 Finn

• 8 Levi

• 9 Mees

• 10 Bram

Veel gezocht op Friese babynamen

Babynamen zijn komend jaar stoer en kort, zowel voor jongens als meisjes. Ook uniseksnamen – namen die zowel aan een jongen of een meisje kunnen worden gegeven – winnen aan populariteit. Deze worden door veel ouders als extra stoer gezien. Namen als Jan en Mees worden steeds populairder. Vooral buiten de Randstad zijn de oer-Hollandse namen bijzonder geliefd.

Lezers van de babysite zochten de afgelopen tijd opvallend vaak op Friese meisjesnamen. Dit betekent mogelijk dat er in 2021 meer Friese invloeden te zien zijn bij de populairste babynamen.

Om tot de voorspelling te komen, heeft 24Baby.nl het gedrag van bezoekers geanalyseerd. Zo werd gekeken naar zoekopdrachten binnen de speciale Babynamentool van de site en op Google. Daarnaast werd op het forum en in de app van het platform gekeken welke namen ouders het afgelopen half jaar aan hun baby’s gaven. Op basis hiervan is een voorspelling gemaakt van de namen die volgend jaar het meest populair zullen worden.

Babynamen zoeken

In de Babynamentool van 24Baby kunnen aanstaande ouders van ruim 3.500 babynamen de herkomst en betekenis vinden. Ook kan je vinden hoe vaak een naam voorkomt in Nederland. Met de ‘Verras me’-knop krijg je een willekeurige naam. Zo vind je ook namen waar je zelf misschien niet aan zou denken. Maandelijks wordt de tool meer dan een miljoen keer gebruikt.

Erik, de machtige

Metro’s verslaggever wilde natuurlijk even weten hoe het met zijn naam gesteld is. Vorig jaar kregen in Nederland 25 jongens de naam Erik, goed voor een 554ste plaats qua populariteit. De naam heeft een oorsprong in Friesland en verspreidde zich via Scandinavië over de rest van Europa. En de betekenis? Machtig, verheven. Het tweede deel van de naam komt van ‘rijk’, dat ‘machtig’ betekent. Het eerste deel zou van ‘eer’, dus ‘eer, roem’ kunnen afstammen. Hier kun jij je eigen naam bekijken.

