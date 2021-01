Man overleeft 18 dagen in Australische wildernis dankzij champignons

Zou jij een paar dagen – of zelfs ruim twee weken – kunnen overleven in een bos, of in de ruige wildernis van Australië? Grote kans dat het antwoord nee is. Maar toen een Australische man verdwaalde, moest hij wel een manier vinden om aan eten en drinken te komen. Uiteindelijk overleefde hij achttien dagen in de wildernis, door water in de buurt van een dam te drinken en champignons te eten.

In Queensland, waar de 58-jarige Robert Weber begin deze maand verdwaalde, was het afgelopen week elke dag rond de 30 graden. Een mens kan zo’n 100 uur zonder drinkwater, maar als het buiten warm is of je blootgesteld wordt aan de zon is dat korter. Als de man geen water had gevonden, had hij het niet zo lang uitgehouden.

Toen de man verdween, waren hulpverleners dagenlang naar hem op zoek. Eerder deze week gaven ze de zoekactie op, omdat hij onvindbaar leek. Uiteindelijk werd de Australische man gevonden door een lokale politicus.



Missing man, Robert Weber, was located this morning (Sunday January 24) near a dam around 9am by a property owner. https://t.co/jiwNQYhrVz pic.twitter.com/TpRBN77C6C — Queensland Police (@QldPolice) January 24, 2021

Verdwaald

Op 6 januari vertrok de man samen met zijn hond. Het duo raakte in de problemen toen zijn auto vast kwam te zitten in de modder, schrijft de BBC.

De eerste drie dagen bracht Weber in zijn auto door, maar toen zijn watervoorraad opraakte zag hij zich genoodzaakt om te voet verder te gaan. Na een tijdje raakte hij verdwaald, maar vond wel een dam waar hij zijn drinkwater uit haalde. Hij besloot bij de dam te blijven en sliep op de grond totdat iemand hem kwam redden.

‘Uitgeput, maar gezond’

En uiteindelijk was de redding daar: een lokale politicus vond de man. Hij is tevens eigenaar van het land waar de dam zich bevindt. Volgens de politie was Weber uitgeput toen hij gevonden werd, maar verder was hij veilig en gezond.

De lokale politicus, Tony Perrett, vertelt aan lokale media dat hij de man onder een boom zag zitten toen hij langs de dam reed. „Hij zwaaide naar ons”, vertelt Perrett. „We reden deze week al vaker langs de dam, maar hadden hem nog niet gezien. Het was een bijzonder moment toen wij hem zagen.” Nog geen drie kilometer van waar de man was, stond zijn auto. Jammer genoeg is zijn hond nog niet gevonden.

