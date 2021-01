Avondklok-relschoppers ziekenhuis Enschede véél te ver gegaan: ‘Laagste van laagste’

Waar het zaterdagavond nog zo rustig bleef in Enschede, ging het afgelopen nacht helemaal los. Relschoppers belaagden zelfs het ziekenhuis en creëerden zo een intimiderende sfeer, volgens ziekenhuisbestuurder Jan den Boon. Op social media gaan mensen ook los, op de relschoppers.

Zaterdagavond na 21.00 uur bleef het stil in Enschede, zo’n 24 uur later verzamelde een groep mensen zich in het centrum, na een oproep op social media. Om te protesteren tegen de avondklok, al blijkt er van een protest al gauw maar weinig sprake. Het gaat hen vooral om het rellen en het letterlijk en figuurlijk schoppen tegen alles. Winkelruiten worden luid ‘Jeeeeuj’ roepend – op z’n Twents – ingegooid, waaronder de felgekleurde van de Jamin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een auto van de afdeling handhaving van de gemeente wordt met stenen bekogeld en zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Daarna gaan de relschoppers richting Medisch Spectrum Twente (MST).

Ramen

Op de beelden die nu circuleren, is te zien hoe vervolgens de ramen van het ziekenhuis het doelwit zijn. Veelal mannen in donkere jassen, vaak met capuchons op, proberen de ramen met stenen de doorboren, zij het zonder ‘succes’. Steeds meer politie verzamelt zich, zo is te zien, maar er wordt niet ingegrepen. „Ramen ingooien van het ziekenhuis”, schrijft de maakster van de Snapchat-video Zerfanja5. „Kaulo trieste mensen.” En kaulo, dat betekent zoiets als: ‘heel erg’.

Social media reageert op de relschoppers. „Als je een ziekenhuis wil vernietigen, dan ben je echt het laagste van het laagste”, schrijft iemand. En: „Zijn jullie mentaal wel helemaal lekker?!”, roept iemand het boos uit. „Niet te geloven dit…”

Enschede was niet de enige plek waar relschoppers huishielden, wel de enige plek waar ze ‘ziekenhuishielden’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

If you destroy a hospital you truly must be the most lowest , most coward piece of sh*t on this earth .. #Enschede #riots pic.twitter.com/qfOzB54pOV — Sowi🌸 (@sowi1) January 24, 2021

Ziekenhuis Twente

Ziekenhuisbestuurder Jan den Boon heeft geen goed woord over voor de betogers en relschoppers die zondagavond voor een intimiderende sfeer rond het ziekenhuis in Enschede zorgden. „Ik vind het vreselijk”, zegt hij tegen de Tubantia.

Het was noodzakelijk om extra beveiliging op te roepen die op de meest bedreigende momenten bij de ingangen stonden. Geruchten dat ruiten zouden zijn ingegooid en vuurwerk bij de Spoedeisend Hulp naar binnen geworpen, bleken onjuist. Het was niet nodig de deuren te sluiten en te barricaderen.

Intimiderende sfeer

Maar de sfeer was wel zo intimiderend dat het hoofd van dienst contact met de politie zocht. Volgens Den Boon heeft er in het ziekenhuis geen angst geheerst. Wel was er bezorgdheid om de veiligheid van medewerkers tijdens de wisseling van de avond- naar de nachtdienst. Rond 23.00 uur verzekerde de politie dat dit verantwoord was.

Den Boon kan niet zeggen hoe bewust er voor de gang naar het ziekenhuis is gekozen. Hij spreekt wel van duidelijke agressie richting het MST. „Zoals de winkels zijn belaagd, zo is het ziekenhuis belaagd. Doelgerichter is het denk ik niet geweest. De hulpdiensten en de politie worden belaagd en in die trend is nu het ziekenhuis aan de beurt”, analyseert hij.

„Het ligt in dezelfde lijn en dat vind ik triest. We hebben het allemaal moeilijk. Ik begrijp ook dat mensen onlust gevoelens hebben. Maar die te uiten door van alles kapot te maken en ons te belagen, daar heb ik geen begrip voor. Alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen komen we uit deze crisis.”

Politiek Enschede



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Top! — Deltaflat Enschede (@espoortflat) January 24, 2021

De onlusten in Enschede roepen de vraag op of de autoriteiten wel op tijd en hard genoeg hebben ingegrepen. Dat stelden coalitiefracties Burgerbelangen en VVD in een mail van zondagavond laat aan waarnemend burgemeester Henk Jan Meijer, meldt de Tubantia. De twee partijen willen nog maandagavond een spoeddebat over een ‘in- en intrieste avond’. „Top!”, reageert een inwoner kort maar krachtig.

Lees ook: Kamer reageert geschokt op beelden van relschoppers