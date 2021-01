‘Nationale ramp in Portugal vanwege corona dreigt’

Het gaat in Portugal allesbehalve goed rondom corona. Overvolle ziekenhuizen, duizenden besmettingen per dag én gemuteerde versies verspreiden zich snel. Rutger Cramer, die verblijft in Portugal, stelt dat het land „een ramp staat te wachten”.

„Portugal lijkt een soort sluipmoordenaar in zich te hebben”, vertelt hij. Dat komt door enerzijds de banden met Brazilië, waar ook een gemuteerde versie is aangetroffen. Anderzijds is het een Europees land, waardoor de Britse variant ook toegang heeft. „Ten slotte ligt Portugal ook nog eens min of meer in het midden van al deze plekken, Zuid-Afrika meegerekend, waar de derde besmettelijke variant werd ontwikkeld. Dat in combinatie met het slechte beleid dat hier wordt gevoerd in Portugal maakt Portugal tot een tikkende tijdbom.”



‘Portugal loopt achter de feiten aan’

Volgens Cramer neemt Portugal wel stappen, maar steeds te laat. Zo waren er rond kerst en oud en nieuw geen beperkingen qua hoeveel mensen mochten samenkomen. „De weekenden erna leek het wel alsof het black friday was.” Uiteindelijk op 15 januari werd besloten een lockdown in te voeren, maar de scholen bleven open. „Tijdens het weekend dat daarop volgde was het enorm druk op stranden en parken vanwege het mooie weer”, zegt Cremer. Volgens hem is de handhaving zeer matig, ook denkt hij dat de Portugezen dat onderhand wel doorhebben en zich weinig aantrekken van de lockdown.

De cijfers liegen er ook niet om: slechts een paar dagen geleden steeg het dodentaal naar 212. De dag ervoor werden 120 doden gemeld, de dagen daarvoor 70. Even na kerst en oud en nieuw gingen de besmettingen even omlaag, maar gisteren werden 13.987 nieuwe gevallen gemeld. Ook registreerde het land 234 doden in één dag. Zulke aantallen heeft Nederland met zijn 17 miljoen inwoners nog niet gehaald. In Portugal wonen ruim 10 miljoen mensen.



Scholen toch sluiten

Van die aantallen schrok de overheid ook, zegt Cremer. De scholen moeten nu toch sluiten, vijftien dagen lang. Volgens Cremer gold ook een avondklok: van 23.00 uur tot 05.00 uur. In het weekend moest je zelfs vanaf 13.00 uur thuisblijven. Veel Portugezen vonden dat een slechte maatregel. „En terecht”, zegt hij. „Het resulteerde in enorme drukte in de ochtenden in winkels en supermarkten met lange rijen. Mensen namen zelden de moeite of de voorgeschreven afstand te houden.”

Ook dat is terug te zien in de cijfers. Het is in ziekenhuizen namelijk enorm druk. Bij 8000 besmettingen per dag waren de ziekenhuizen al overvol, zegt Cremer. Zo werd een veldziekenhuis opgezet in een stadion in Portimao Algarve, en dezelfde dag werden er tien patiënten gebracht die in Lissabon niet meer terecht konden. „Dat is een rit van ruim twee uur. De situatie is nijpend.”

Cremer: „Als gemiddeld 8000 besmettingen per dag al leidt tot overvolle ziekenhuizen, hoe zal de situatie zich dan evolueren over een paar dagen als dubbele aantallen besmettingen worden gemeld?”

