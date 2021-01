Na inauguratie: ‘Veel troepen Nationale Garde besmet met corona’

Na de inauguratie van president Joe Biden, zijn honderden militairen van de Nationale Garde besmet met het coronavirus. Veel anderen zitten uit voorzorg in quarantaine in hotels. Dat meldt nieuwssite Politico. De Nationale Garde was opgetrommeld om Washington te bewaken tijdens de beëdiging van Joe Biden.

Het totaalaantal besmettingen onder de Nationale Garde is niet bekend. Gardisten en politici vrezen echter, volgens Politico, dat hun aanwezigheid in de Amerikaanse hoofdstad een ‘superspreader event’ dreigt te worden. Volgens een overheidsfunctionaris zijn tussen de 100 en 200 troepen tot nu toe besmet geraakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over 100 National Guard members deployed to DC have tested positive for #COVID19, an official said. Some officials believe cramped working and sleeping quarters contributed to the spread. More than 25,000 troops were in the city for Pres. Biden's inauguration. pic.twitter.com/3p5A1WhZui — AJ+ (@ajplus) January 22, 2021

Nationale Garde werkte onder slechte omstandigheden

Afgelopen woensdag waren duizenden gardisten op de been. Washington was veranderd in een vesting, vanwege de bestorming van het Capitool begin januari. De omstandigheden waaronder de gardisten hun werk moesten doen, zouden slecht zijn. Ook was het risico op besmettingen groot.

Zo mochten de troepen aanvankelijk uitrusten in het Capitool, maar moesten zij donderdagmiddag tijdelijk verhuizen naar een onverwarmde parkeergarage. Dat kwam omdat het in het parlementsgebouw weer steeds drukker werd. Twee van de soldaten, die anoniem wilden blijven, klaagden dat ze het daar zonder verwarming, elektriciteit en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen moesten stellen. Na kritiek vanuit het Congres werd gisterochtend bekend dat de soldaten uit de parkeergarage terug naar het Capitool mochten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Earlier this week, I had the profound honor of meeting the brave Illinoisan National Guard troops who answered the call and came to DC to protect our Capitol. What happened to our nation's Guardsmen last night should never have happened. I'll never stop fighting for them. pic.twitter.com/LpleUaVZ6U — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) January 22, 2021

Onderzoek

„Idealiter zouden deze jongens allemaal in hotels moeten zitten”, zei de Republikeinse senator Chris Murphy erover. „Als ze rust nemen, zouden ze dat buiten het terrein moeten doen met de mogelijkheid om gescheiden te worden en sociaal afstand te houden.” Nu gaat een Senaatscommissie onderzoek doen naar de werkomstandigheden van de gardisten en de zorgen over het ontbreken van coronamaatregelen.

De Nationale Garde liet gisteren in een verklaring weten dat alle troepen hun werkpauzes in „geschikte ruimtes” in gebouwen van het Congres kunnen doorbrengen, en dat de soldaten buiten hun diensten om in hotels of „andere comfortabele accommodaties” worden gehuisvest.

