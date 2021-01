Aantal coronabesmettingen met bijna 1200 gedaald

In de afgelopen 24 uur zijn 7438 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een daling met bijna 1200 ten opzichte van zaterdag. Dat blijkt uit cijfers over het aantal positieve tests van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 24 uur tijd stierven 47 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Zaterdag waren dat er 38, vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.

Meeste nieuwe coronabesmettingen in Midden- en West-Brabant

De meeste nieuwe coronabesmettingen, 594, werden geregistreerd in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de regio Utrecht werden 427 nieuwe besmettingen gemeld en 413 in Twente. In de veiligheidsregio Noord-Holland Noord kwamen er 402 besmettingen bij en in Brabant-Zuidoost 393. In Amsterdam zijn 249 nieuwe coronagevallen geregistreerd, Den Haag volgt met 167 nieuwe besmettingen, Rotterdam met 124, Breda 121 en Almere 113.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 821.189 mensen positief getest op het coronavirus en overleden 11.612 personen.

Internisten en huisartsen willen coronavaccin

Terwijl het aantal coronabesmettingen daalt, komt langzaamaan ook de vaccinatie op gang. In het Verenigd Koninkrijk wordt het inenten van inwoners tegen het coronavirus volgende week verder opgevoerd. Men neemt dan een tweede coronavaccin in gebruik. Ook openen honderden vaccinatieposten hun deuren. Naast het Pfizer-vaccin maakt het VK ook gebruik van het vaccin van Oxford en AstraZeneca.

In Nederland is onlangs bekend geworden dat naast kwetsbaren ook mensen die in de acute zorg werken (zoals op de ic, spoedeisende hulp, internisten en ambulance) voorrang krijgen bij het vaccineren. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel voorhanden blijft als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft oplopen.

Huisartsen vallen voorlopig nog niet onder die groep. Daar is volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) echter ‘veel verbazing’ over. De LHV heeft op het zien van de lijst meteen contact gezocht met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Men hoopt op zondag meer duidelijkheid te krijgen.

Lees ook: Komende week op verschillende plekken kans op (natte) sneeuw