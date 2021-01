Komende week op verschillende plekken kans op (natte) sneeuw

Sneeuwliefhebbers hebben al tijden weinig te genieten gehad in Nederland. Er is namelijk al een flinke poos geen vlokje sneeuw meer gevallen. Daar zou komende week echter verandering in kunnen komen. Volgens Weeronline is er plaatselijk namelijk kans op (natte) sneeuw.

Zondag is al een donkere en winterse dag en dat blijkt een voorbode voor de komende week. Vanavond en komende nacht moeten weggebruikers in het uiterste zuidoosten van het land al rekening houden met gladheid. Daar is namelijk kans op sneeuw. Niet veel, maar er kan wel een glibberig sneeuwlaagje op de weg ontstaan.

Sneeuw blijft waarschijnlijk niet liggen

In de lagere delen van het zuiden en oosten valt de neerslag in de vorm van regen en natte sneeuw. Wie daarop meteen zijn slee tevoorschijn haalt, zal echter van een koude kermis thuiskomen. Of eigenlijk een iets te warme kermis: het is namelijk net te warm voor de natte sneeuw om te blijven liggen. De temperatuur ligt net 1 tot 2 graden boven nul en ook de temperatuur van het wegdek blijft ruim boven het vriespunt. Daardoor zal de sneeuw niet blijven liggen.

Ook na de komende nacht blijft de kou aan. Overdag blijft de temperatuur tussen de 1 en 4 graden. Daarbij valt af en toe wat neerslag. Dat is veelal regen, maar op woensdag en donderdag zal lokaal ook natte sneeuw vallen. De kans op vorst in de nacht neemt vanaf woensdag toe. Daardoor is de kans ook groter dat sneeuw even blijft liggen, zeker als de neerslag in de nacht valt.

Voorspelling nog onzeker

Weeronline waarschuwt wel dat de verwachting nog erg onzeker is. De kans dat het woensdag of donderdag even wit wordt, is in het midden van het land klein: 10 tot 20 procent. In het zuidoosten is die kans met 60 procent een flink stuk groter. Ook na donderdag blijft er dagelijks kans op winterse neerslag. „Het is zeker niet uitgesloten dat we komende weken een keer een pak sneeuw krijgen”, aldus het weerbericht.

