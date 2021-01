Bijna alle internisten willen het coronavaccin

Waar er onder de bevolking meer verdeeldheid over vaccinatie dan ooit lijkt te zijn, is dat onder internisten helemaal niet het geval. Uit onderzoek van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) blijkt namelijk dat vrijwel alle internisten zich willen laten inenten met het coronavaccin.

De NIV deed onderzoek onder ruim 2000 internisten en van hen gaf 97 procent aan zich direct te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn. „Het feit dat zo’n hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin”, zegt directeur Samara de Jong-Jaber van de vereniging.

Acutezorgpersoneel krijgt coronavaccin ‘zo snel mogelijk’

Internisten vallen onder het acutezorgpersoneel waarvan het kabinet zaterdag zei dat ook die groep zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. „Daar zijn we heel blij mee”, aldus de directeur. “We behandelen patiënten op de SEH’s (spoedeisende hulp), op de verpleegafdelingen en op de intensive care en het is belangrijk dat we dat kunnen blijven doen.” Vervroegde vaccinatie helpt daarbij.

De Jong-Jaber zegt te begrijpen dat ook huisartsen hebben gevraagd om versnelde vaccinaties voor hun groep. De artsen, verenigd in de Landelijke Huisartsen Vereniging, hopen daar zondag meer over te weten te komen.

Campagne vaccinatie in Verenigd Koninkrijk opgevoerd

In het Verenigd Koninkrijk wordt inmiddels ook flink voorbereid op een grootschalige inenting van de bevolking. Vorige maand begon dat land al als eerste burgers in te enten met het coronavaccin van Pfizer. Dat is inmiddels ook in de EU goedgekeurd.

Volgende week begint men met het gebruik van een tweede coronavaccin, dat van Oxford en AstraZeneca. Dat begint maandag relatief kleinschalig in ziekenhuizen. Later in de week wordt het vaccin op grote schaal verstrekt aan honderden huisartsenposten, aldus gezondheidsdienst NHS. Er zijn op dit moment al zo’n zevenhonderd vaccinatieposten in het Verenigd Koninkrijk.

