Badr Hari voor vierde keer vader geworden, dit keer van tweeling

Badr Hari is voor de vierde keer vader geworden. De kickbokser en zijn vrouw Daphne Romani zijn vanaf zondag de trotse ouders van de tweeling Nora en Ayden. Dat maakt Romani bekend via het sociale medium Instagram.

Vijf kinderen voor Hari en Romani

Romani heeft een foto van de voetjes van de tweeling geplaatst. Daarbij schrijft ze: „Zo gezegend met mijn mini crew. Ontmoet Nora en Ayden.” In totaal heeft ze nu vijf kinderen met Hari: Amber-May (2012), Houda (2016) , Aïcha (2019) en dus de pasgeboren tweeling. Het stel trouwde in 2016

Romani maakte vorig jaar eind november bekend in verwachting te zijn. Destijds liet ze echter nog niet al te veel los over de kindjes: zo zei ze niets over het geslacht en heeft ze ook niet verteld dat ze in verwachting was van een tweeling.

Felicitaties

De felicitaties stromen uiteraard al binnen. Zo reageert tv-bioloog Freek vonk: „Geweldig ❤️❤️”. Arie Boomsma schrijft: „Zo mooi. Veel liefs!” Ook Badr Hari zelf doet een duit in het zakje: „M’n liefdes ❤️❤️”.



