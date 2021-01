Nederlandse huisartsen willen ook eerder gevaccineerd worden

Huisartsen zijn in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaccinatiebeleid. Naar verluidt willen ook zij voorrang krijgen bij de vaccinatiecampagne. Volgens een tweet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) worden daarover waarschijnlijk zondag nog spijkers met koppen geslagen.

De LHV meldt contact met het ministerie te hebben opgenomen omdat de huisartsen – „die ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg” – niet zijn genoemd in de vaccinatievoorrangsplannen van zaterdag.

Voorrang acute zorg

Zaterdag werd bekend dat het kabinet bij het vaccineren toch ook voorrang gaat geven aan mensen die in de acute zorg (zoals de ic, spoedeisende hulp en ambulance) werken. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel voorhanden blijft als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft oplopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er is veel verbazing over ontbreken van #huisartsen in #vaccinatievoorrang voor acute zorgprofessionals. Die delen wij. We hebben meteen contact gezocht met VWS. Vandaag nog geen uitkomst te melden, morgen wel! https://t.co/NGoEMZjJsk — LHV (@LHVhuisartsen) January 2, 2021

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen noemde dat fantastisch nieuws. En ook ic-voorman Diederik Gommers reageerde verheugd. De voorbereiding van de snellere invoering kost wel even tijd en vaccineren zal niet voor 8 januari gebeuren, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Kuipers en Gommers hadden al aangedrongen op snellere vaccinatie van zorgpersoneel.

Intensief overleg

De huisartsen melden dat er zaterdag intensief overleg is geweest met het ministerie over het moment waarop ook huisartsen gevaccineerd gaan worden. De LHV hoopt de afspraken erover zondag af te ronden.

In de Verenigde Staten, waar men al eerder begon met vaccineren, is zaterdag een recordaantal nieuwe besmettingen vastgesteld. In één dag kwamen er volgens het Covid Tracking Project meer dan 275.000 nieuwe coronagevallen bij.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door het coronavirus. Meer dan 20 miljoen mensen zijn besmet geraakt en volgens de Johns Hopkins Universiteit zijn ongeveer 350.000 mensen in de VS overleden aan de gevolgen van Covid-19. De universiteit in Baltimore noteerde ook een toename van ruim 270.000 nieuwe gevallen. Het hoogste aantal dat hiervoor op één dag was vastgesteld was iets minder dan 250.000 nieuwe besmettingen op 18 december vorig jaar.

In de afgelopen weken nam het aantal besmettingen weer fors toe in de VS. De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci waarschuwde kort na de kerstdagen al dat het ergste van de pandemie waarschijnlijk nog moet komen, doordat het virus door de reisbewegingen rond de feestdagen verder is verspreid.

Het Amerikaanse Covid Tracking Project noteerde voor 2 januari 275.897 nieuwe besmettingen, maar wees er tegelijkertijd op dat de gegevens door late meldingen vanwege de vakantiedagen kunnen afwijken. Volgens de gegevens zijn er 2.367 nieuwe coronadoden en liggen er ruim 123.000 mensen in de VS in het ziekenhuis.

Iets minder besmettingen in Duitsland

De Duitse autoriteiten hebben 10.315 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. In 24 uur tijd zijn ook 312 sterfgevallen gemeld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI) zondag.

De nieuwe cijfers van het RKI zijn iets lager dan die van een dag eerder. Toen waren er 12.690 nieuwe besmettingen en waren 336 sterfgevallen vastgesteld.

In totaal zijn in Duitsland 34.272 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Er zijn ruim 1,7 miljoen coronagevallen geregistreerd.

Lees ook: FNV wil onderzoek naar ‘schokkend’ incident in gevangenis