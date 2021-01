31.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd, vaccinatiebereidheid ‘meer dan 95 procent’

Er zijn tot en met vandaag in de ziekenhuizen 31.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) na vijf dagen prikken.

Afgelopen woensdag werd de eerste prik gezet, bij de 39-jarige Sanna Elkadiri. De meeste ziekenhuizen waren gisteren al door hun vaccins heen, maar vandaag kregen nog zo’n 1000 medewerkers een prik.



Vaccinatiebereidheid meer dan 95 procent

Morgen komen dan de laatste flacons aan in de ziekenhuizen, die tot en met vrijdag gebruikt worden om de laatste medewerkers in te enten. Daarna is het wachten op een nieuwe zending. „Het is geweldig dat we de meest cruciale medewerkers zo snel kunnen vaccineren. De vaccinatiebereidheid is meer dan 95 procent”, zegt LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers. „We zien een grote waardering bij medewerkers dat er erkenning is voor hun belangrijke taak en de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat door de ongekend hoge werkdruk in de acute zorg.”

Door optimale samenwerking tussen de ziekenhuizen en ambulanceposten is verspilling van het vaccin voorkomen. Door een gestandaardiseerde werkwijze konden zelfs zes in plaats van vijf doses uit één flacon gehaald worden. Dat betekent dat een kleine 40.000 medewerkers in de acute zorg kunnen worden ingeënt, aldus het LNAZ.



Dankbaar en blij dat ik al gevaccineerd mocht worden. Stemming onder collega’s is blij en bijna euforisch. Blijkbaar is er meer spanning geweest dan je zelf hebt gevoeld. Grote opkomst. Goed verzorgt door @radboudumc. Een eventuele reactie afwachten met warme chocomelk en koek! — Judith van Kol (@Judithvankol) January 7, 2021

Lockdown verlengd

Er zijn dus al een hoop mensen gevaccineerd, maar toch wordt de lockdown verlengd. Met waarschijnlijk drie weken. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. De besmettingscijfers zijn nog te hoog.

We hoeven geen versoepelingen te verwachten, en een eventuele verscherping van de regels rondom bijvoorbeeld de groepsgrootte ligt wel op tafel. Vandaag overlegden de meest betrokken bewindslieden weer met hun vaste adviseurs op het Catshuis. Ook RIVM-directeur Van Dissel was aanwezig. Deskundigen pleitten al langer voor een verlenging van de huidige maatregelen, en het is dus waarschijnlijk dat het kabinet daarin mee gaat.

Aankomende week zijn er nog meer overleggen, formele besluiten worden dinsdag gemaakt. Dan geven ook premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie.

