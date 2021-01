Meerderheid Amerikanen wil aftreden of afzetting Trump

Een meerderheid van de Amerikanen vindt dat president Donald Trump het Witte Huis moet verlaten voor de officiële machtsoverdracht aan Joe Biden op 20 januari. Twee derde houdt het staatshoofd verantwoordelijk voor het ophitsen tot de bestorming van het Capitool afgelopen woensdag. Er kwamen toen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent.

Ruim de helft, 56 procent, vindt dat de bestorming directe gevolgen voor zijn positie moet hebben. Dat blijkt uit een peiling van de zender ABC News en onderzoeksbureau Ipsos.

Veruit de meesten van de voorstanders van het afzetten of aftreden van de Republikeinse president zijn aanhangers van de Democratische partij.

The President told them to come to DC on Jan 6 to stop the steal. He told them to march to the Capitol. He told them to fight like hell. They followed his orders.

The insurrectionists hunted lawmakers. They sought to hang the @VP. Multiple people died.

We. Must. Impeach. https://t.co/SYrlAphhk1

— Ted Lieu (@tedlieu) January 10, 2021