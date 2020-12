Weekcijfers coronabesmettingen: voor het eerst in een maand stijging

De dagcijfers van hoeveel mensen in ons land besmet raken met het coronavirus schommelen nogal. De ene dag is er een stijging van 1000 gevallen, die de volgende dag verdwenen is. Daarom is het beter de weekcijfers aan te houden, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag bekend maakt.

De exacte cijfers zijn er nog niet, maar de afgelopen dagen zijn er vermoedelijk meer dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Voor het eerst in meer dan een maand tijd stijgt dus het aantal coronagevallen.

Vorige week kwamen er 33.949 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM. In de zes dagen sinds die update zijn bijna 37.000 meldingen binnengekomen, gemiddeld ruim 6000 per dag. Het weekcijfer kan vandaag boven de 40.000 uitkomen. Maar we zitten nu dus al bijna 4000 gevallen boven het vorige weekcijfer, en de cijfers van vandaag moeten er nog bij komen.

Een mogelijke verklaring voor het stijgend aantal besmettingen, is dat het vanaf 1 december toegestaan is je ook zonder klachten te laten testen. Zo komen waarschijnlijk besmettingen aan het licht die eerst onopgemerkt zouden blijven.

Hoogtepunt tweede golf

Alhoewel de cijfers stijgen, zitten we lang niet op het niveau van het hoogtepunt van de tweede golf. Dat was in eind oktober. In de week van 21 tot en met 27 oktober kreeg het RIVM 67.542 meldingen van positieve tests. De week erna daalde dat heel lichtjes naar 64.087. Nog een week daarna kwamen er 43.621 bevestigde gevallen binnen. De weken daarna stabiliseerde het aantal gevallen met respectievelijk 37.706, 36.931 en 33.949 meldingen per week.

Vandaag krijgen we ook te horen hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 406 sterfgevallen, 1007 opnames op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen en 183 op de intensive cares. Dat was allemaal lager dan in de weken ervoor.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het getal zit de laatste weken een fractie boven de 1. Dan blijft de uitbraak redelijk stabiel. Hoe verder het getal boven de 1 ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt. Onder de 1 kan de uitbraak langzaam uitdoven.

‘Geen versoepelingen rond de kerst’

Uit het informele overleg op het Catshuis zondag, bleek al dat er waarschijnlijk geen versoepelingen worden ingevoerd rond de kerst. De besmettingen zijn nog te hoog en dus is kerst vieren met de hele familie geen optie. Gisteren maakte ook de zorgsector bekend dat zij geen fan zijn van versoepelingen met de feestdagen, omdat ze meer opnames in ziekenhuizen verwachten.

„De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen”, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.” Op dit moment kunnen de ziekenhuizen de druk nog aan, zegt de voorzitter. Een belangrijke zorg blijft dat het aantal patiënten in korte tijd opnieuw snel zou kunnen toenemen. Vooralsnog voorziet Kuipers een „beperkte stijging”. Zijn advies aan het kabinet is om rustig vast te houden aan de geldende maatregelen.

