Zorg verwacht meer opnames: geen versoepelingen voor kerst

De acute zorgsector verwacht dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan toenemen. Tot versoepelingen van de coronamaatregelen zal het er daarom vermoedelijk niet gaan komen.

Aangezien het aantal besmettingen stijgt, valt te voorzien dat het „ergens in de komende twee weken” ook weer drukker zal worden in ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen”, aldus Kuipers. „Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.”

Ziekenhuizen kunnen het nog aan

De ziekenhuizen kunnen de zorg op het huidige niveau wel aan, aldus de voorzitter. Ingrepen waarbij spoed is geboden gaan door en de ziekenhuizen kunnen de zorg voor coronapatiënten aan. Een belangrijke zorg blijft dat het aantal patiënten in korte tijd opnieuw snel zou kunnen toenemen. Vooralsnog voorziet Kuipers een „beperkte stijging”. Zijn advies aan het kabinet is om rustig vast te houden aan de geldende maatregelen.



Nadat het kabinet de coronamaatregelen half oktober had aangescherpt, daalde het aantal opgenomen patiënten enkele weken achter elkaar flink. In november bedroeg die daling drie weken achter elkaar meer dan 10 procent. Afgelopen week was de afname nog maar 3,5 procent. Het aantal geregistreerde besmettingen stijgt intussen alweer zes dagen op rij. Het RIVM meldde vandaag 7134 positieve tests, het hoogste aantal in een maand tijd. Opnamecijfers volgen de besmettingscijfers doorgaans met enige vertraging.

Geen versoepelingen, ook al snakken we ernaar

„Versoepelingen zitten er op deze manier niet in, hoezeer iedereen daar ook naar snakt”, aldus Kuipers tijdens zijn wekelijkse persconferentie voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De zorg voor coronapatiënten blijft een “stevige belasting” voor het ziekenhuispersoneel, ook tijdens de feestdagen, voegde hij eraan toe.

Op het Catshuis in Den Haag overlegden het kabinet en deskundigen gisteren over de coronamaatregelen, dit op weg naar weer een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en ‘Coronaminister’ Hugo de Jonge (morgenavond 19.00 uur). Bronnen meldden dat er hoogstwaarschijnlijk niet versoepeld gaat worden, maar dat Nederlanders ook geen zwaardere maatregelen voor de kiezen krijgen.

Zorg terug met Frontberichten

De zorgsector laat zich vandaag niet alleen over het aantal opnames van coronapatiënten horen. Vanmiddag werd bekendgemaakt dat Frontberichten, het BNNVARA-programma met vlogs uit de frontlinie, dit jaar nog eenmaal terugkeert met een special.

Dit voorjaar lieten artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en andere mensen met cruciale beroepen in de frontlinie dagelijks op televisie zien hoe zij streden tegen het coronavirus. In vlogs was te zien hoe ze het land beter maakten en onze samenleving draaiende hielden. De meest indrukwekkende of ontroerende vlogs van toen en vele nieuwe vlogs vormen nu de basis voor Frontberichten – De Special. In dit uur durende document blikken de vloggers terug op deze unieke en angstige tijd. De special wordt uitgezonden op een gemakkelijk te onthouden tijd: zondag 20 december om 20.20 uur (NPO 2).

