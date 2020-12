Mysterieus vertrek hoofdhuishoudster van Britse koningin om kerst-rel

De hoofdhuishoudster van de Britse koningin Elizabeth stapt na 32 jaar trouwe dienst op. Volgens Britse media zou de medewerkster het koninklijk onderkomen verlaten na onenigheid met andere personeelsleden.

De 56-jarige Patricia Earl was meer dan dertig jaar in in dienst van koningin Elizabeth II en werkte op het Sandringham House, het privéhuis van de Queen. Zij was veertien jaar hoofdhuishoudster. Twee jaar geleden ontving zij nog de Royal Victorian Medal voor haar nederige werk. De exacte reden achter haar vertrek is nog niet bekend, maar volgens Britse media heeft het alles te maken met een staking bij het personeel van de Britse koningin.

‘Covid Bubble’

Volgens berichtgeving werd het paleispersoneel verzocht om een maand in quarantaine voor de Queen te werken. Hieronder vallen het schoonmaakpersoneel, bedienden en het onderhoudspersoneel. Deze maatregel maakt deel uit van het beschermingsplan genaamd ‘Covid Bubble’. Dit om de 94-jarige koningin Elizabeth II en haar 99-jarige man Prins Philip te behoeden voor het coronavirus.

Maar het personeel leek not amused over de quarantaineregel gedurende de kerstperiode en dit leidde tot protest. De koningin zou woedend zijn geweest over de reactie van haar personeelslieden. Huishoudster Earl zou zich volgens The Sun gegenereerd voelen door het hele voorval. Buchingham Palace drong erop aan dat haar vertrek uit het landgoed beschaafd verliep.

