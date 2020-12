Man slaat beer van 160 kg in gezicht om zijn hond te redden

Een man in Nevada County, Californië, zag bijna zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid worden. Zijn geliefde hond Buddy was namelijk dichtbij huis aan het spelen, toen Kaleb Benham een afgrijselijk geluid hoorde. Toen hij daarop afging, zag hij zijn trouwste vriend in de bek van een beer. Dat schrijft CBS Sacramento.



„Ik hoorde een gegrom en zag, honderd meter verderop, dat de beer hem bij z’n nek had”, begint Benham zijn verhaal. „Eerlijk, het enige wat ik dacht was: ‘Save my baby’.” Het gebeuren speelde zich slechts enkele dagen voor Thanksgiving af.

Maar wat doe je als je je hond aantreft in de bek van een beer van zo’n 160 kilo? Met die scherpe klauwen en tanden maak je waarschijnlijk weinig kans. Dat kwam niet in Benham op: hij rende naar de beer toe en gaf hem een paar rake klappen. „Ik rende naar beneden en hakte in op de beer. Ik tackelde hem, greep hem bij de keel en begon hem te slaan in het gezicht en zijn oog, totdat hij losliet.”



Gewond

Gelukkig voor hond en baasje gaf de beer uiteindelijk op. Buddy was wel gewond, en moest zo snel mogelijk naar de dierenarts. De dichtstbijzijnde dierenarts was gesloten vanwege een coronabesmetting, dus moest Benham een flink stuk rijden naar de volgende dierenkliniek. Daar werd Buddy drie uur lang geopereerd, en gelukkig haalde hij het. Het was wel een ingrijpende operatie: zo moesten Buddy’s oren bijvoorbeeld opnieuw vastgemaakt worden aan zijn hoofd.

Om bij te komen van het hele gebeuren brachten Benham en Buddy Thanksgiving samen door in bed.

Na de aanval is de beer nog wel een paar keer teruggekomen. Benham denkt te weten waarom: „Zijn prooi werd hem afgenomen, en hij wil hem terug.”

