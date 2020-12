Overleg Catshuis: ‘Geen versoepelingen mogelijk door hoge besmettingscijfers’

Kerst met de hele familie en een feestje met oud en nieuw? Dat zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Het kabinet heeft weer met leden van het Outbreak Management Team (OMT), waaronder Jaap van Dissel, overlegd in het Catshuis. Uit dat overleg kwam dat het aantal besmettingen nog te hoog is om versoepelingen rond de feestdagen in te voeren.

Tijdens het informele overleg worden geen beslissingen genomen. Morgenavond maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend hoe het verder gaat rond de feestdagen. En alhoewel we waarschijnlijk niet gaan versoepelen, komen er ook geen nieuwe grote maatregelen.



Het informele karakter moest duidelijk zijn 😉 ⤵️ Hoekstra met zoon naar Catshuis: straks afzwemmen voor diploma C De top van het kabinet en de belangrijkste adviseurs zijn bijeen op het Catshuis om in informele setting te praten over het coronabeleidhttps://t.co/H1WjZkwdgB — Sicco van Hoegee (@SiccoVanHoegee) December 6, 2020

‘Ziet er niet goed uit’

Vrijdag na de ministerraad zei premier Mark Rutte al dat hij somber was over de mogelijkheid tot versoepeling van de maatregelen. Het ziet er „op dit moment natuurlijk niet goed uit”, zei hij toen.

De afgelopen paar dagen loopt het aantal gemelde besmettingen zelfs weer op. Gisteren werden er 6814 positieve coronatesten gemeld. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen.



De bestaande beperking is 4 mensen op bezoek. Volgens de lekken uit het Catshuis wordt dat terecht niet verrruimd. — Richard Hoekstra (@RichardHoekstra) December 6, 2020

Feestdagen

OMT-lid Menno de Jong zei gisteren tegen de Amsterdamse zender AT5 dat het beter is om geen versoepelingen rond de kerstdagen in te voeren, omdat het virus nog zo wijdverspreid is. „Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen.”

Maar met hoeveel gasten mogen we dan kerst vieren? Moeten we opa en oma thuis laten, of juist die ene tante geen uitnodiging sturen? Daar wordt nog over gepraat. Eind november adviseerde het OMT dat het vieren van de feestdagen alleen in huiselijke kring zou moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten.

Opening restaurants en groepsgrootte

Om te kijken wat er zou kunnen, heeft het kabinet het OMT een aantal scenario’s voorgelegd. Het ging onder meer om de opening van restaurants, de groepsgrootte thuis en verlenging van de kerstvakantie voor scholen.

Daarover heeft het OMT inmiddels gesproken en de adviezen gaan naar het kabinet. We leven in Nederland sinds medio oktober met een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent onder meer sluiting van de horeca, een alcoholverbod op straat na 20.00 uur en geen sportwedstrijden.

Het was een tijd ook nog een optie de kerstvakantie voor scholen te verlengen, maar Rutte verwacht niet dat dat zal gebeuren. Dat zei hij vrijdag na de ministerraad. Verder schreef het OMT eind vorige maand al dat het nog geen ruimte zag om per half december de restaurants open te stellen.



Het Catshuis blijkt een belangrijke plek te zijn geweest om beslissingen te maken over de aanpak van het coronavirus. Alleen hoeven de documenten die daar opgesteld worden, niet geopenbaard, tot tegenzin van de @SPnl, zo vertelt @laurensboven pic.twitter.com/LVASv3v2M5 — BNR Nieuwsradio (@BNR) December 3, 2020

Iets meer patiënten in ziekenhuizen

Niet alleen het aantal besmettingen loopt op, er worden ook iets meer patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Gisteren behandelden de ziekenhuizen in totaal 1641 coronapatiënten. Dat zijn er 39 meer dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vergeleken met begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten nauwelijks afgenomen.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 469 op de intensivecareafdelingen, 3 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal toe met 42 tot 1172.

Door de aanhoudende drukte werden in het afgelopen etmaal 14 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie één ic-patiënt.

