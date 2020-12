Tien tips: Goed thuiswerken als je kinderen hebt, zo doe je dat

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het voor velen vooral weer thuiswerken geblazen. Hoe ging dat ook al weer, als je ook nog eens kinderen hebt die je aandacht vragen? Tien tips.

De scholen zijn weer gesloten, wat betekent dat veel werkende ouders niet alleen werknemer zijn, maar ook schooljuf of -meester en kinderopvang. Thuiswerken terwijl (kleine) kinderen je aandacht opeisen, is dan ook niet altijd makkelijk. Recruitmentorganisatie Robert Walters verzamelde tien tips. Metro deelt ze graag om je richting die 19e januari, wanneer het einde van de harde lockdown hopelijk daar is, op de goede weg te helpen.

1. Creëer je eigen werkplek

Net als op kantoor is het belangrijk om een eigen plek te hebben waar je in alle rust kunt werken. Woon je ruim? Maak dan van een van de kamers in huis een kantoor. Het je minder ruimte tot je beschikking, richt dan een specifieke hoek als werkplek in. Het belangrijkste is dat je hier rustig aan de slag kunt.

2. Benut de ochtend

Het grote voordeel van thuiswerken is dat je geen woon-werkverkeer meer hebt en dus elke dag wat tijd over hebt: geen file en geen hectische momenten om je kinderen klaar te maken voor school. Maak hier handig gebruik van. Laat bijvoorbeeld je kinderen wat langer uitslapen, waardoor jij alvast aan het werk kunt gaan. Op die manier kun je ’s avonds iets vroeger stoppen, zodat er meer tijd overblijft om met je kinderen iets leuks te doen.



Net klaar met thuiswerken en gelunched. U aanschouwt hier een gymles bij het thuis lesgeven.

🐒🥇🏆 Verder nog steeds alles onder controle. pic.twitter.com/iE0V9XUkee — Dɘbbie👻 (@huisop32) December 17, 2020

3. Zorg voor afwisseling voor je kinderen

Om je kinderen bezig te houden, is het handig om zowel rustige als actievere activiteiten in te plannen. Sommige rustige dingen kunnen ze alleen doen, bijvoorbeeld knutselen of schilderen. Hebben ze behoefte aan wat actievers? Laat ze dan verstoppertje doen of in de tuin spelen. Net als op school, kun je de woonkamer opdelen in verschillende speelhoeken: een knutselhoek, een leeshoek en een poppenhoek. Heb je een conference call in de agenda staan? Houd je kinderen dan bezig door ze TV of Netflix te laten kijken. Daarnaast is het belangrijk om niet alles op dezelfde dag aan te bieden, maar om af te wisselen tussen verschillende activiteiten. Zo gaan je kinderen zich niet vervelen.

Hier zie je ook nog thuiswerktips als het om concentreren gaat:

4. Routine goed bij thuiswerken

Kinderen bezighouden terwijl je zelf aan het werk bent, is een uitdaging, vooral als het gedurende een lange periode nodig is. Daarom kan het handig zijn om een dagelijkse routine aan te houden en bijvoorbeeld de dag in te delen in verschillende blokken voor je kinderen. Zo kun je een huiswerkuurtje inplannen, gevolgd door een creatief uurtje knutselen of tekenen en daarna een uurtje vrije speeltijd waarin je kinderen hun energie kwijt kunnen met bijvoorbeeld buiten spelen. De dag op deze manier indelen houdt je kinderen bezig, terwijl ze ook het ritme van school enigszins aanhouden.

Ook voor jezelf is het essentieel om structuur in je werkdag aan te brengen. Deel je taken op volgorde van urgentie in en zorg dat je de moeilijkste taken kunt doen wanneer het voor jou het rustigst is. Door elke dag een structuur aan te houden in het hele gezin, zullen kinderen zich ook sneller aanpassen aan de nieuwe situatie en jouw werktempo.



Heb jij als manager het thuiswerken helemaal in de vingers? Doe de quiz: https://t.co/kmlMDCNqXu — Zero-e (@_Zero_e_) December 17, 2020

5. Geef je kinderen doelen

Een aantal weken zonder school heeft uiteraard invloed op kinderen. Door je kinderen iedere dag een beetje huiswerk te geven, lopen ze niet teveel achterstand op. Bepaal elke dag welke oefeningen ze precies moeten doen en wanneer deze klaar moeten zijn. Zodra je zelf klaar bent met werken kun je de tijd nemen om de oefeningen met je kinderen door te nemen. Zo leert je kind ook om zelf de dag in te delen.

Oudere kinderen kun je ook inzetten voor huishoudelijke taken. Laat hen bijvoorbeeld de auto wassen, het onkruid wieden, de vaatwasser uitruimen of hun kamer opruimen. Zo houden ze zich nuttig bezig en hou jij meer tijd over voor je werk.

6. Doe boodschappen voor de hele week en kook vooruit

Om zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden, is het verstandig om al je weekboodschappen in één keer te doen. Om tijd te besparen kun je in het weekend vooruit koken, waardoor je doordeweeks meer tijd over hebt voor je gezin of je werk. Misschien kunnen je oudere kinderen je wel helpen met aardappels schillen of andere voorbereidende werkzaamheden in de keuken.

Nog een tip misschien, niet zo vaak uit het raam kijken:



7. Doe je voordeel met middagdutjes

Heb je kleine kinderen die ’s middags nog een dutje doen? Maak hier dan gebruik van door tijdens hun dutje flink door te werken. Zo ben je minder gestrest wanneer je, tijdens hun speeluurtje, minder geconcentreerd kunt werken.

8. Kies de beste tijd voor videomeetings

Heb je dagelijks contact met collega’s via video, zorg dan dat je die meetings inplant op een rustig moment zodat je niet teveel onderbroken wordt. Doe dit bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg, wanneer je kinderen nog slapen, of op een moment dat ze TV kijken of op de tablet mogen spelen. En als je kinderen toch in het beeldscherm opduiken, maak je geen zorgen! Iedereen zit op dit moment in hetzelfde schuitje en vindt het juist leuk om een stukje van je privéleven te zien.



Vragen van mijn zoon tijdens samen thuiswerken;

*kan ik mijn LEGO laten verzekeren?

*waarom werk jij tijdens je pauze?

*wat is dit voor slechte muziek?

*ben je bijna klaar met werken? #omdenken #StayHome pic.twitter.com/RvO9zu5Sou — Miriam De Vries- Mieras (@miriamlovesnyc) December 17, 2020

9. Wissel af met je partner

Wanneer zowel jij als je partner vanuit huis werkt, is het handig om tijd met de kinderen onder elkaar te verdelen. Terwijl de ene ouder zich bezighoudt met de kinderen, kan de ander zich focussen op werk. Zo voelen kinderen zich niet verwaarloosd en kunnen beide ouders een aantal uur per dag geconcentreerd doorwerken.

10. Zorg voor een goede balans tussen privé en werk

Tot slot is het essentieel om de balans tussen werk en privé te bewaken. Zit je werk voor de dag erop, sluit dan je computer af en geniet van de avond. Plan bijvoorbeeld iets leuks in, zoals een spelletjesavond.

