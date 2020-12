Weduwe Kobe Bryant ‘op voet van oorlog’ met eigen moeder: ‘Ze wil alleen geld’

Eind september werd al bekend dat Vanessa Bryant, de weduwe van basketballer Kobe Bryant, flinke ruzie heeft met haar moeder. Toen verzocht ze haar het huis te verlaten waar zij met haar drie dochters woont. Page Six schrijft nu dat de situatie nog verder uit de hand is gelopen.

Vanessa zou zich via social media flink uitgelaten hebben over haar moeder, Sofia Laine. Dat deed ze in Instagram-stories, maar haar profiel is nu privé. Volgens Vanessa probeert haar moeder haar af te persen, nadat ze eerder al een rechtszaak tegen haar dochter aanspande.

Maar haar moeder zegt juist dat schoonzoon Kobe haar had beloof altijd voor haar te zullen zorgen. Dat zou zijn omdat zij 18 jaar lang voor de kinderen van het stel gezorgd heeft. Maar volgens Vanessa klopt daar niets van en is haar moeder slechts uit op een flinke som geld.

#vanessabryant speaks on how her mother is trying to extort her pic.twitter.com/zgO8eDWFlj

„Ja, mijn moeder heeft zeker weleens op de kinderen gepast, zoals alle opa’s en oma’s dat doen. Maar ik was bewust een thuisblijf-moeder, omdat ik mijn kinderen heel graag zelf wilde opvoeden. Wij hadden dus geen nanny’s en fulltime opa’s en oma’s nodig. Het is dan ook ontzettend pijnlijk om een aanklacht van je eigen moeder aan je broek te krijgen, waarin ze vraagt om een vergoeding van bijna 80 euro per uur voor alle uren die ze de afgelopen jaren met haar kleinkinderen heeft doorgebracht,” schrijft Vanessa.

Vanessa Bryant’s mom is on another level of just plain greed… her daughter is going thru so much loss and her mother is suing for $5MILL because she babysat and cooked for her own grandkids .. wtf 😭🤯

Dat haar moeder dit doet in een zeer zwaar en verdrietig jaar, snapt de weduwe van de alom geliefde Kobe niet. Bryant verloor niet alleen haar echtgenoot, maar ook haar 13-jarige dochter Gianna. Kobe en ‘Gigi’ verongelukten in januari, samen met zeven andere mensen, nadat de helikopter waarin ze zich bevonden neerstortte.

Nu eist haar moeder Sofia een vergoeding van 5 miljoen dollar, plus een riante villa en een Mercedes SUV. Vanessa is niet van plan daaraan toe te geven. „Mijn man heeft haar nooit iets beloofd. Daarbij toont mijn moeder geen enkel respect voor het verlies dat mijn drie overige dochters en ik hebben geleden. Het gaat haar om materie, maar het gaat ons om het missen van Kobe en Gigi.”

This reminds me of Megan Markle’s dad and sister(?) trying to get something out of her.

Or Vanessa Bryant’s mother. When they ain’t getting what they think they’re entitled to it’s off to the press https://t.co/orHVfzhjIq

— Hafeezat 🌻 (@_hafeezat) December 12, 2020