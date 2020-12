Groep artsen: ‘Stop met angstzaaien rond coronavirus’

Een groep kritische artsen is er wel een beetje klaar mee, dat angstzaaien rond het coronavirus. Ook zijn de huidige coronamaatregelen in hun ogen disproportioneel. Ze willen dat burgers beter geïnformeerd worden.

Daarom hebben de artsen een stichting opgericht. Een coronabesmetting is natuurlijk vervelend, maar volgens de artsen heeft het ‘angstzaaien’ ook veel invloed op lange termijn, bijvoorbeeld op de mentale gezondheid van mensen. „Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona.”



Beter informeren

Eén van de doelen van het Artsen Covid Collectief is burgers beter informeren. „98 procent van de mensen met COVID-19 belandt níet in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten”, zegt internist Evelien Peeters, medeoprichter van de stichting, tegen het Algemeen Dagblad.

„In mijn spreekkamer hoor ik over coronakilo’s, coronascheidingen en coronazelfmoorden. Door de lockdown zitten mensen meer binnen, waardoor hun vitamine D-gehalte lager wordt. Ze bewegen minder. De reguliere zorg staat onder druk. Wat zien we als we over vijf jaar terugkijken? Het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door de coronamaatregelen weegt niet op tegen de levensjaren die we met dit coronabeleid winnen. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona.”

‘Voorkom dat mensen in ziekenhuis belanden’

Het huidige coronabeleid en de huidige maatregelen werken dus niet goed (genoeg), vinden de artsen. Volgens hen moeten we juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. Peeters: „We zitten nu af te wachten tot mensen ziek zijn en ziekenhuiszorg nodig hebben. Vervolgens wordt de hele samenleving stilgelegd omdat de ziekenhuizen dreigen over te lopen.”

Maar welke maatregelen zouden er dan moeten gelden? Daar heeft de groep artsen wel een paar ideeën voor. Zo willen ze maatregelen om mensen gezond te houden, en onderzoek naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven.

„Er zijn steeds meer onderzoeken die wijzen op positieve effecten van bijvoorbeeld vitamine D, zink en ivermectine (een ontwormingsmiddel, red.). Dan kun je zeggen: er is nog geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs. Maar waarom zouden we dan niet snel massaal inzetten op gedegen studies naar zulke goedkope middelen die kunnen voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden? Bovendien: voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook geen hard bewijs.”



#ikdoenietmeermee

Je zal het je vast herinneren: de groep BN’ers die niet meer meededen. Ze schaarden zich onder een zeer creatieve hashtag: #ikdoenietmeermee. Het duurde niet lang – want al snel begonnen veel BN’ers de filmpjes te verwijderen – maar toch deed het veel stof opwaaien. Vooral toen Famke Louise bij Jinek niet héél goed uit haar woorden kwam. Die BN’ers startten die actie en de hashtag naar aanleiding van een brandbrief van artsen over het coronabeleid. Peeters was daar een van de initiatiefnemers van.

Later bleek dat onder de ondertekenaars van de brandbrief veel mensen uit de alternatieve geneeswijzen waren. Bij de Vereniging Tegen de Kwakzalverij schoot dat in het verkeerde keelgat. Bij het Artsen Covid Collectief is dat niet zo: het is een initiatief van medici ‘uit de gehele breedte van de geneeskunde’.

In het bestuur zitten onder anderen een huisarts (André Steketee), een psychiater (Marcel Tót), een gepensioneerd GGD-directeur (Jan Vosters), een spoedeisende hulparts (Cindy Sjaardema) en een specialist ouderengeneeskunde (Sylvia Douwma). Onder meer de hoogleraren Ira Helsloot (Besturen en Veiligheid) en Frits Muskiet (Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse) zijn via een klankbordgroep bij de stichting betrokken.

