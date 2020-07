Huizenmarkt lijdt niet onder corona, veel vraag naar extra werkkamer

Meer woningen boven de vraagprijs en meer meer vraag naar een extra werkkamer, balkon of tuin, door al het thuiswerken.

De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Wel daalde het aantal beschikbare woningen verder. Het beperkte huizenaanbod is in Nederland al langer een probleem.

Boven de vraagprijs

De #woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de #coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle #woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. https://t.co/DuhxUWA4Ak — NVM (@nvmog) July 9, 2020

De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 335.000, dat is 8,8% meer dan een jaar geleden. De NVM-makelaars verkochten in totaal ruim 37.600 bestaande koopwoningen. Het aantal transacties steeg ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar, maar daalde licht met bijna 4% in vergelijking met het jaar ervoor. Dit laat NVM weten tijdens de presentatie van de cijfers van het tweede kwartaal.

Vertrouwen blijft

„Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen”, constateert NVM-voorzitter Onno Hoes. Hij heeft de indruk dat consumenten toch vertrouwen houden in de veerkracht van de Nederlandse economie. Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers daarbij meer kansen. De NVM merkt verder dat er vanwege het vele thuiswerken nu meer vraag is bij huizenzoekers naar bijvoorbeeld een extra werkkamer, een balkon of tuin.

Toch een daling?

Na alle bespiegelingen, enquetes en voorspellingen van allemaal slimme mensen komt @nvmog met de nuchtere feiten. https://t.co/0oO4T5IFpP — Onno Hoes (@onnohoes) July 8, 2020

Mogelijk gaan de huizenprijzen komende jaren wel dalen als gevolg van de coronacrisis. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde vorige maand dat de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt lijkt, maar aan een lichte prijsdaling valt waarschijnlijk toch niet te ontkomen. De omslag op de woningmarkt zou pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

De makelaars hebben snel geanticipeerd op de corona-uitbraak door hun werkwijze aan te passen. Huizenbezichtigingen vinden momenteel plaats met maximaal twee kijkers, met 1,5 meter afstand, waarbij bijvoorbeeld deurklinken worden gedesinfecteerd. Ook is er gewerkt aan alternatieven om contracten te ondertekenen. Geldverstrekkers en notarissen accepteren de door NVM ontwikkelde digitale handtekening inmiddels.

Grotere woningen

Makelaars signaleren dat er de laatste maand veel vraag was naar grotere woningen. Het duurdere segment lijkt hiervan te profiteren en dan gaat het vooral om twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Deze huizen worden opvallend snel verkocht.

Lana Gerssen, voorzitter vakgroep Wonen: „We merken dat senioren minder makkelijk hun woning te koop zetten, waardoor de doorstroming belemmerd wordt. Ook de verhuur van duurdere woningen loopt wat minder makkelijk, evenals de verkoop van dure appartementen en woningen waar nog veel aan moet gebeuren. Daarnaast merken we dat ondernemers en zzp-ers meer moeite hebben met het verkrijgen van financiering van een nieuwe woning”.

Lees hier wat je kunt doen als je verhuist naar een kleinere woning

Weinig te koop

Dat er relatief weinig huizen te koop staan, noemden de makelaars eerder al zorgelijk. Dit hangt samen met het grote tekort aan nieuwbouwwoningen. Berekeningen van de overheid tonen aan dat er jaarlijks eigenlijk zo’n 90.000 woningen bij moeten komen. In de praktijk merken makelaars dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren. „Een eigen minister van Wonen in een volgend kabinet is van groot belang”, vindt Hoes. „Door de patstelling in de stikstof- en PFAS-dossiers is kostbare tijd verloren gegaan. Het kabinet heeft daar niet adequaat op gereageerd. Er moet substantieel meer gebouwd worden.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.