Vanmiddag staan sinds 800 jaar Jupiter en Saturnus bijna tegen elkaar aan

In de sterrenhemel vindt vandaag een bijzonder fenomeen plaats. De planeten Jupiter en Saturnus staan namelijk bijna tegen elkaar aan in de lucht. En dat is een bijzonder verschijnsel om te zien.

De laatste keer dat dit gebeurde was achthonderd jaar terug. Op 5 maart in het jaar 1226 stonden Jupiter en Saturnus ook zo dicht bij elkaar. De eerstvolgende mogelijkheid om dit verschijnsel te bewonderen is op 15 maart 2080. Wie dat mist, moet wachten tot augustus 2417.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jupiter: hey

Saturn: hey

Jupiter: let’s link up today

Saturn: it’s been 400 years — Astro Poets (@poetastrologers) December 21, 2020

Bewolking

Vanmiddag lijken de twee planeten één ster te worden. Dit moet tussen 17:15 uur en 18:15 uur plaats vinden, een uur na zonsondergang. Echter wordt het lastig om dit fenomeen te bewonderen. Volgens Weeronline gooien de weersomstandigheden namelijk roet in het eten. „De unieke gebeurtenis is niet te zien. In het hele land is het geheel bewolkt en op veel plaatsen regent het”, vertelt een woordvoerder. Ook dinsdagmiddag en -avond is het volgens het weerbureau bewolkt en regenachtig. „Helaas zal het spektakel dus niet te zien zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Telescoop op verrekijker

De twee planeten staan maandag en dinsdag laag boven de horizon in het zuidwesten. Jupiter is de felste van de twee stippen, Saturnus is duidelijk zwakker. Wie door een telescoop of een verrekijker kijkt, zou ook Jupiters manen Ganymedes, Io, Callisto en Europa, de Saturnusmaan Titan en de ringen van Saturnus kunnen waarnemen. Rond 18:15 uur zakken de beide hemellichamen zelf onder de horizon.

Lees ook: Zorgpersoneel twijfelt over coronavaccin: ‘Ze voelen zich proefkonijnen’