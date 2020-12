Europese leiders blijven hoop houden, maar Johnson acht kans op no deal groot

Europese leiders hebben voorzichtig positief gereageerd op het nieuws dat de onderhandelingen over de brexit doorgaan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei op een persconferentie blij te zijn met „Iedere mogelijkheid om tot een deal te komen”.

„We hebben besloten de extra mijl te nemen”, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vandaag in een verklaring namens haar en de Britse premier Boris Johnson. Von der Leyen las de verklaring persoonlijk voor na een telefoongesprek met Johnson.

Extra mijl afleggen

De twee hadden woensdag in Brussel na een werkdiner besloten dat zondag de balans zou worden opgemaakt over de kans van slagen. „Onze onderhandelteams hebben de afgelopen dagen dag en nacht gewerkt. En ondanks de uitputting na bijna een jaar onderhandelen en het feit dat we keer op keer deadlines hebben gemist, vinden we het verantwoord op dit moment om die extra mijl af te leggen”, aldus Von der Leyen. De onderhandelingen worden voortgezet in Brussel.

Die verklaring zorgde voor voorzichtig positieve reacties van Europese leiders. „Het is tijd om het hoofd koel te houden en de onderhandelaars de gelegenheid te geven om vooruitgang te boeken, zelfs in dit late stadium”, zei de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. „Het is duidelijk erg moeilijk om een deal te sluiten, maar het is wel mogelijk.”



Time to hold our nerve and allow the negotiators to inch progress forward – even at this late stage. Joint statement on #Brexit negotiations is a good signal. A deal clearly very difficult, but possible. https://t.co/TfN0p9nQ9G — Simon Coveney (@simoncoveney) December 13, 2020

En ook de Britse oppositie volgt het handelsoverleg op de voet en hoopt op een deal. „We hebben absoluut een deal nodig”, schreef Labourprominent Ed Miliband op Twitter. Hij zei dat premier Boris Johnson moet opkomen voor het landsbelang door een handelsdeal met de EU te regelen.



We absolutely need a deal. Boris Johnson must stand up for the national interest and get the deal he promised was oven-ready at the last election. pic.twitter.com/h04RpSty8C — Ed Miliband (@Ed_Miliband) December 13, 2020

‘Met veel vertrouwen voorbereiden op no deal’

Maar de Britste premier lijkt daar zelf anders over te denken. Ondanks dat hij instemde met het voorzetten van de overleggen, zei hij vandaag dat er een grote kans is dat er geen handelsakkoord met de Europese Unie op tafel komt. „Het Verenigd Koninkrijk zal zeker niet weglopen van de gesprekken”, zei Johnson. Maar hij benadrukt dat de verschillen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op een aantal belangrijke onderwerpen heel groot zijn. Hij zei dat zijn land zich daarom met veel vertrouwen moet voorbereiden op een no deal.

Toch gaan de onderhandelingen voorlopig door. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse collega David Frost hebben opdracht gekregen om verder te praten en te bekijken of een overeenkomst, zelfs in dit late stadium, bereikt kan worden. Von der Leyen noemde geen deadline

Brussel en Londen steggelen onder meer over de toegang van Europese en Britse vissers tot elkaars wateren, gelijke concurrentieregels voor de bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

