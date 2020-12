Van der Sloot smokkelde cocaïne gevangenis in via rode bieten van z’n vriendin

Er gaat geen jaar voorbij of Joran van der Sloot komt wel even in het nieuws. In juli al omdat hij corona had en een smeekbede richting Nederland ging, nu omdat er weer een nieuwe aanklacht tegen hem is.



Precies, hoe is het met die Joran van der Sloot? — [email protected] (@degeneraal4) December 16, 2020



[Nancy Grace voice]: I got COVID from Joran van der Sloot — swiskus (@swiskus) December 11, 2020

Alsof hij niet al genoeg op zijn misdaad-CV heeft staan, wordt Nederlander Joran van der Sloot in Peru nu ook vervolgd voor drugssmokkel. Hij zit daar al wegens moord een gevangenisstraf uit van 28 jaar. Justitie eist formeel dat hij in ieder geval anderhalf jaar in hechtenis blijft zitten, omdat hij betrokken zou zijn bij het binnensmokkelen van bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana in de gevangenis.

Vriendin Van der Sloot

De nieuwe strafzaak vloeit voort uit een bezoek van de 23-jarige vriendin van Van der Sloot, Eva Pacohuanaco, aan de gevangenis in Juliaca, in het uiterste zuidoosten van Peru. Zij bracht in augustus de gevangene onder meer negentien rode bieten. De drugs bleken bij controle in die groenten te zitten. Pacohuanaco stelt dit niet te hebben geweten.



#ANCentral Piden 18 meses de prisión preventiva para Joran Van Der Sloot por tráfico ilícito de drogas ► https://t.co/GrYOH4WlBY pic.twitter.com/AhxEThWE3E — América Noticias (@noticiAmerica) December 15, 2020

Aanklagers hebben tegen Peruaanse media gezegd dat de vrouw al drie keer in enkele maanden tijd een bezoek aan Van der Sloot heeft gebracht. In deze drugszaak worden behalve Van der Sloot en zijn vriendin, nog vier mensen vervolgd, onder wie de broer van Pacohuanaco.

CV Joran

Van der Sloot werd in 2010 opgepakt en in januari 2012 in Lima tot 28 jaar veroordeeld wegens de moord op de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 17-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.

‘Ondernemer’

„Wat een ondernemer zeg!”, reageert iemand op social media, met een huilen van het lachen-emoji erachter. Een ander constateert: „Die komt nooit meer vrij.” Ook vragen mensen zich hardop af wat Van der Sloot inmiddels allemaal op zijn conto heeft staan, waarna een heel lijstje volgt.



