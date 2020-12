Een op de zes Nederlanders van plan om ‘kerstregels’ te overtreden

Het is een van de gesprekken van de dag, of week, en dat zal de komende tijd alleen maar meer worden: Wat ga jij met kerst doen? Of, nog belangrijker, met hoeveel ga jij het vieren? Kans is aanwezig dat het antwoord ‘meer dan met drie mensen erbij’ is, en dat mag natuurlijk eigenlijk niet, zo hoorden we gisteren tijdens de persconferentie. Maar daar trekt niet iedereen zich iets van aan.

Rondje kerstplannen in de vriendinnen-groepsapp leert dat bijna een kwart niet van plan is kerst in de gewenste hele kleine kring te vieren. „Ik wil geen keuzes tussen familieleden maken, en dit is juist de tijd om even met z’n allen bij elkaar te zijn na dit rotjaar”, reageert iemand, die overigens niet van plan is om dat tegen haar collega’s bijvoorbeeld te vertellen. „Het voelt toch wel een beetje stiekem, op de een of andere manier. Ik ga het dan ook niet van de daken schreeuwen.”

Kersthaters bij elkaar

Ook een andere vriendin komt „nu al op elf personen, al zitten daar ook wel wat kinderen bij. Maar niemand die gaat afzeggen, hoor.” Weer een ander, die niet zo gek is op kerst, is van plan het zoals elk jaar met een ander vriendengroepje, „allemaal kersthaters”, te vieren. „We zijn bijna elk jaar wel weer met minder, omdat elk jaar wel weer iemand anders aan de man of vrouw is geraakt en met hem of haar kerst gaat vieren, maar nog steeds zijn we dit jaar met z’n vijven. Tenzij er nog een paar kerstwonderen gebeuren.”

Onderzoek kerstregels



Ze zijn niet de enigen die zich niet aan de ‘kerstregels’ houden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Eén op de zes mensen gaat namelijk kerst vieren met meer mensen dan volgens de regels is toegestaan. Dat meldt EenVandaag na onderzoek dat is gehouden na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond.

Zes op de tien mensen vinden het een goede zaak dat er niet meer dan drie extra mensen mogen aanschuiven met kerst, ook al worden de feestdagen daarmee een stuk soberder. De besmettingsaantallen laten het kabinet geen andere keus, zien veel mensen in.

Minder zin

Een op de zes gaat dus geen gehoor geven aan de oproep van het kabinet om in kleine kring kerst te vieren. Zij zijn dan van plan meer mensen te zien dan is toegestaan. Een deel van deze mensen doet dat met vier of vijf mensen, om een enkel familielid niet buiten de boot te laten vallen. Maar de meeste mensen uit deze groep (57 procent) nodigen zes of meer mensen uit.

De helft van de mensen die kerst met anderen viert (48 procent) zegt dat het niet gaat lukken om 1,5 meter afstand te bewaren.

Een grote groep (39 procent) zegt door de coronamaatregelen dit jaar minder zin te hebben in de feestdagen. Eén op de vijf (20 procent) verwacht zich door de beperkingen eenzaam te gaan voelen met de feestdagen. En dat speelt in alle leeftijdsgroepen.

Aan het onderzoek, gehouden op 8 en 9 december 2020, deden 24.154 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.