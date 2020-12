Rutte: Als de cijfers niet beter worden, komen er strengere maatregelen

De boodschap is helder: er is geen ruimte om te versoepelen. Dat zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zojuist tijdens de persconferentie. Ze hamerden nogmaals op het strikter naleven van de regels. Alléén dan kan er worden versoepeld. „Anders sluit ik niet uit dat we voor de kerst met strengere maatregelen komen.”

Premier Rutte bevestigde waar vanmiddag in de wandelgangen al over werd gesproken: er komen geen versoepelingen. De reden: er zijn zorgen over de besmettingscijfers. „Het gaat niet goed.”

Rutte: We zitten op een tweesprong

Momenteel testen gemiddeld 6000 mensen per dag positief op corona. Er zijn meer dan twintig ic-opnames per dag. Het kabinet hoopte inmiddels op tien per dag. En dus zitten we op een tweesprong, benadrukte Rutte. „Of we zorgen er samen voor met ons gedrag dat het beter gaat, óf de cijfers blijven stijgen. En dan sluit ik niet uit dat we voor de kerst met strengere maatregelen komen.” Wat voor maatregelen dat dan zijn, zei hij niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LIVE: de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus ⬇ https://t.co/IKJ80yRfGC — Mark Rutte (@MinPres) December 8, 2020

Voor nu is de boodschap: de maatregelen blijven hetzelfde. En dat betekent dat je per dag maximaal drie gasten vanaf 13 jaar thuis mag ontvangen, restaurants en cafés gesloten blijven en de gedeeltelijke lockdown blijft gelden. „We hadden het zo graag anders gewild en ook op meer gehoopt”, zei Rutte.

Geldende maatregelen

Tijdens de vorige persconferentie, drie weken geleden, gaf Rutte aan dat het reëel leek om op 8 december te kunnen vertellen dat er wellicht wat meer mag. Maar het kan nog niet. En dus herhaalde Rutte nogmaals de geldende maatregelen: „Een oproep aan iedereen: laat ons de kerstperiode goed benutten door zoveel mogelijk thuis te blijven en ons aan de regels te houden. Niet denken bij een kriebelhoest: het gaat wel over. Nee, blijf thuis en ga in quarantaine.” En verder: „Blijf thuis, houd een mondkapje op, doe boodschappen alleen en was je handen stuk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom blijven we in de gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar. Meer informatie ⤵️https://t.co/7WwNFcinvT#AlleenSamen #rijksoverheid pic.twitter.com/EafMTdnj7m — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) December 8, 2020

Daarnaast sprak Rutte over „een aantal proefprojecten”. In januari kan er dan worden getest met meer bezoekers tijdens een theatervoorstelling of lokale sportwedstrijd. Er kan dan worden gekeken wat dat vraagt van de organisatie en of er meer kan worden gedaan met vooraf testen. „We kunnen dan kijken wat er in de praktijk wel en niet verantwoord is.”

Coronavaccin

Coronaminister Hugo de Jonge zei op zijn beurt: „We zijn er nog lang niet, en toch staan we ook aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis.” En daar worden de vaccinaties mee bedoeld. Zo vertelde De Jonge dat vanaf januari eerst de zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen zullen worden gevaccineerd en vervolgens de kwetsbare groepen, zoals 60+’ers, mensen met een medisch risico en andere zorgmedewerkers.

De Jonge, fan van beeldspraken, haalde er een puzzel bij om de voorbereidingen voor de vaccinaties uit te leggen. „Het plaatje op de doos is duidelijk: een samenleving die door vaccinatie beschermd is. Maar we hebben nog niet alles in de hand.” Zo doelt de minister op de stempel ‘goed en veilig’, uitgedeeld door het European Medicines Agency (EMA). „Pas dan weten we zeker of het vaccin geschikt is.” Het zal uiteindelijk tot „na de zomer” duren voordat heel Nederland een vaccin heeft gekregen.

‘Doe het virus niet cadeau’

Ook haalde hij het cadeau-principe erbij. „Het aantal ziekenhuisopnames neemt nauwelijks af”, leidde hij zijn volgende beeldspraak in. „We weten: als het vandaag stijgt, dan gaan we dat terugzien in de ziekenhuizen. Dus als je straks samen kerst viert, houd dan voldoende afstand. Ook als je je niet ziek voelt, kun je een ander wel ziek maken.” En, daar komt-ie: „We moeten echt oppassen dat we het virus aan de kersttafel anderen niet cadeau doen. Laten onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja hoor, daar was-ie: “Laten we het virus niet kado doen met kerst” en “laat het niet ook feestdagen voor het virus worden”. De metaforenbingokaart is vol. #persconferentie — Hidde Roorda (@hidderoorda) December 8, 2020

Volgens De Jonge moeten we waken voor een ‘we zijn er bijna’-stemming. „Het is nog onbekend of iemand die gevaccineerd is ook een ander niet meer ziek kan maken.” Aan de maatregelen zitten we nog even vast, „maar als de mensen worden beschermd, zijn we een heel eind en kunnen we de maatregelen versoepelen”.

Of er strengere maatregelen nodig zijn, wordt op dinsdag 22 december bekend. Dan is de volgende persconferentie.

Lees ook: Eerste vaccins voor zorgmedewerkers, maar een op drie wil dat helemaal niet