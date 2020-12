Limburgse Beppie (1,48 m) houdt studenten op corona-afstand

Potentiële coronahit speciaal gemaakt voor studenten, om de maatregelen langer vol te houden, en door een zanger, hogeschool en Limburgse koningin van het levenslied Beppie, die met haar lengte perfect bleek voor de hoofdrol.



„Hou een Beppie afstand. Ik van jou en jij van mij. Hou een Beppie afstand. Zo gaat dit het snelst voorbij.” Zo begint het nieuwe corona-nummer dat meteen al blijft hangen, of je nu wil of niet.

Ook op social media begint het al te lopen met #HoueenBeppieafstand en het zou zo maar eens een díkke coronaknaller kunnen worden. Afzender: Hogeschool Zuyd die iets origineels wilde doen voor haar studenten, zanger Bart Storcken en natuurlijk Limburgse zangeres Beppie Kraft, die dit keer dan wel geen noot zingt, maar met haar 1,48m – bijna anderhalve meter dus – overduidelijk de hoofdrol speelt in het nummer dat, zo is de hoop, tot een grote glimlach leidt. Én dus die Beppie afstand.

„Dit is goud!”, wordt afgewisseld met duimen omhoog. Het begint er al op te lijken dat we Beppie er voorlopig in gaan houden. Klinkt ook net weer even wat leuker dan die anderhalve meter.

Beppie

Vanmorgen werd het corona-nummer gepresenteerd in een van de collegezalen van hogeschool Zuyd in Heerlen, in aanwezigheid van grote (kleine) ster Beppie en zanger Bart. „Wat ik belangrijk vind, helemaal in deze coronatijd, is om iets positiefs voor de mensen te kunnen betekenen. Met #HoueenBeppieafstand zijn we hierin volgens mij goed geslaagd”, vertelt Beppie Kraft.

Ze is geen onbekende in het Limburgse en zeker niet bij mensen die wel van een goed levenslied en/of carnavalskraker houden. Want Beppie, nu 74, gaat al wat jaren mee en heeft al menig lied/kraker op haar naam staan. Ze is altijd wel te porren voor iets geinigs, getuige haar guitige acte de présence in de video, en ook voor iets maatschappelijks: „Het lied vraagt op een ludieke manier aandacht voor de kwetsbare mensen in de samenleving en is tegelijkertijd een duwtje in de rug om vol te blijven houden.”





Fans present

Op Facebook konden studenten van Zuyd eerder deze week al laten weten waarom zij graag bij de lancering present wilden zijn, waarna er twintig zouden worden uitgekozen. Veel studenten tagden andere studenten („hier moét JIJ bij zijn”), ook reageerde een aantal groot Beppie-fans met hartjesogen en andere emoji’s. Al waren er ook studenten die Beppie liever óp afstand hielden en ook iemand die z’n vriend tagde die gek is „op smakeloze muziek en dus hier heel graag bij wil zijn”. Smaken verschillen nu eenmaal. De twintig ‘uitverkorenen’ zaten vandaag in de collegezaal, waaronder een aantal studenten die ook in de clip meespeelden.



Wat zanger Bart Storcken opviel was hoe positief de studenten reageerden tijdens de opnames. „Dat was mooi om te zien en daar doen we het natuurlijk voor. Maar vooral belangrijk is dat de mensen zich met dit nummer wat beter voelen, dat hoop ik uit de grond van mijn hart. Én natuurlijk dat iedereen een Beppie afstand blijft houden.”

Glimlach

Hogeschool Zuyd gaat voor die Beppie afstand en voor een glimlach bij mensen. „Deze coronatijd kan soms behoorlijk zwaar zijn voor mensen, vooral voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar ook voor jongeren en kleine ondernemers. Ook in moeilijke tijden is het belangrijk om te glimlachen”, licht Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd toe. „Met de kerst voor de deur hopen wij met dit nummer een glimlach op de gezichten te toveren en tegelijkertijd onze studenten te bewegen om die anderhalvemeter afstand te blijven houden.”

Nummertje

De clip en het nummer is vandaag via social media, het intranet van Zuyd en via de verschillende academies van Zuyd naar hun studenten gecommuniceerd. Daarnaast hebben ze ook op verschillende externe kanalen ingezet: het kersverse corona-nummer is verschenen op Spotify en iTunes. De hogeschool hoopt op een groot bereik, iets wat best in de lijn der verwachting ligt, vertelt een woordvoerder. „Vorige week woensdag, toen de clip opgenomen werd, hadden we al een berichtje gepost met enkele foto’s van de opnames. Dit bericht is toen viral gegaan.”





