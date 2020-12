Kamer: Drukte als met Black Friday mag met kerstinkopen niet gebeuren

Hoe kan Nederland lessen trekken uit de drukte in de winkelstraten rond Black Friday? Dat wil de Tweede Kamer weten. Veel kerstinkopen moeten namelijk nog worden gedaan.

Leden van de oppositie en de coalitie stelden vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen vragen over het voorkomen van drukte in de periode voor de kerst. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher wilde weten hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat zulke drukte „nu met de kerstinkopen” zich niet herhaalt. Asscher deelde gisteren andere zorgen, die over de zorg:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Prachtige cover met terecht eerbetoon aan de zorgmedewerkers. De intense blik in hun ogen vertelt hoeveel ze hebben gezien pic.twitter.com/JVOk6kURFD — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) December 8, 2020

Drukte in de binnensteden

In de aanloop naar en op Black Friday (27 november) was het in veel binnensteden te druk. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hadden 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad destijds samen om extra maatregelen gevraagd. Maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij. Het kabinet zegt nooit een verzoek tot een verbod te hebben gekregen.

Het kabinet noemt de drukte in de winkelstraten vorige maand als een van de mogelijke redenen voor de stijging in het aantal besmettingen.

Burgemeesters hebben verantwoordelijkheid

Vandaag wees de VVD op de verantwoordelijkheid van burgemeesters bij het reguleren van drukte in de winkelstraten. „Als je een burgemeester bent en je vindt het te ver gaan, dan grijp je in”, vindt Klaas Dijkhoff (VVD). „Daar heb je het kabinet niet voor nodig.” Gemeente Eindhoven ondernam vandaag op sociale media al actie:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Winkelen rond de feestdagen is dit jaar vanwege het coronavirus anders dan normaal. Als je gaat winkelen, wees voorbereid, kom alleen en ga op rustige momenten. Zo spreiden we samen de drukte. Klachten? Winkel (lokaal) online→ https://t.co/ZK4z0R34PJ#AlleenSamen #supportlocal pic.twitter.com/SEoX5uB9YV — gemeente Eindhoven (@gem_Eindhoven) December 9, 2020

Collectief dagje uit

Dijkhoff erkent dat Nederland zichzelf „collectief een dagje uit” gunde. „Zo hebben we er een echte zwarte vrijdag van gemaakt.”

Pieter Heerma van het CDA wil weten wat voor afspraken het kabinet wil gaan maken met de detailhandel en gemeenten, om herhaling te voorkomen.

