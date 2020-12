Johnny Depp in hoger beroep na verlies ‘vrouwenmishandelaar-zaak’

Het zijn niet de beste weken voor Johnny Depp. Hij werd door Warner Bros. verzocht de set van Fantastic Beasts te verlaten, nadat hij de rechtszaak verloor tegen The Sun, die hem een ‘wife-beater’ noemde. Hij gaat nu in hoger beroep. Zijn fans blijven van hem houden en noemen hem „onvervangbaar.”



Put my man Johnny depp back in fantastic beasts — ShâqKīłł🇯🇲 (@Onelove_shaq) December 2, 2020



Watching Fantastic beasts: Crimes of Grindelwald Johnny Depp is really irreplaceable🤧💖 pic.twitter.com/f56wn5ZQj6 — phenomenalwriter📖✒🖋 (@DhayniLight) December 2, 2020

Johnny Depp stapt naar het hof van beroep nadat hij ongelijk had gekregen in een geruchtmakende tabloidzaak. In 2018 werd de acteur door The Sun „vrouwenmishandelaar” genoemd, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde.

Hoger beroep

Depp is boos om die bewoording. Een rechter oordeelde vorige maand dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat Johnny zijn ex-vrouw wel degelijk heeft mishandeld. Het is niet duidelijk met welke argumenten Depp nu precies naar het hof van beroep stapt.

Fans



If Johnny Depp doesn’t get his role back as Grindlewald for Fantastic Beasts, that movie is gonna flop — Mr. Loser (@hiphopisdead921) December 4, 2020

Fans zijn het hier nog altijd absoluut niet mee eens, getuige de vele posts op social media. „En zij speelt nog wel in Aquaman 2? Dat is de grootste bullshit die ik ooit heb gezien”, schreef iemand vorige maand al. Misschien dat Depp hiernaar heeft geluisterd, want ook hij wil nu dat zijn ex uit de film verdwijnt en heeft Warner Bros. hiertoe verzocht. Amber Heard is zelf (ook) geen lieverdje, volgens velen en er worden foto’s gedeeld van bloedende lichaamsdelen, waaraan zij schuldig zou zijn.



Amber Heard: Abuses Johnny Depp and gets away with it. The Internet: pic.twitter.com/raPt3dW7Xo — ThunderBearProductions (@ThunderBearPro1) December 7, 2020



Johnny Depp has always been a gentleman & never abused anyone. Listen to Amber Heard confessing to hitting, abusing & brutalizing Johnny Depp. She has serious anger issues. The link is below:https://t.co/kSWTWuPmE6 — Keya Morgan (@KeyaMorgan) December 8, 2020



Johnny Depp Wanted Warner Bros. To Remove Amber Heard From ‘Aquaman’ – Heroic Hollywood https://t.co/w47aVqlnEt — Johnny Depp Watch (@JohnnyDeppWatch) December 9, 2020

Fanmail Depp

Zijn fans blijven achter hem staan, in voor en tegenspoed. Op Twitter wordt zelfs een post gedeeld met daarin het adres waarnaar mensen hun brieven en cadeautjes voor de acteur kunnen sturen.



I'm going to send him a story to read and a letter fully expressing my support! — Rebecca Cheshire (@ArcaneCheshire) December 9, 2020