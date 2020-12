Diederik Ebbinge: ‘Nooit schaamde ik mij zo diep voor een regering’

Cabaretier Diederik Ebbinge heeft vandaag opvallend hard uitgehaald naar de regering. „Even wat anders. Nooit schaamde ik mij zo diep voor een regering dan bij de Moriadeal en de stuitende onverschilligheid die daarop volgde”, foetert de Luizenmoeder-acteur.

„Oh ja, inmiddels is er een rattenplaag in Moria 2 uitgebroken. Babies worden ‘s nachts gebeten. #SOSMoria #500kinderen.” De afgelopen dagen uiten veel mensen op social media kritiek op de manier waarop de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie omgaat met de Moria-situatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even wat anders. Nooit schaamde ik mij zo diep voor een regering dan bij de Moriadeal en de stuitende onverschilligheid die daarop volgde. Oh ja, inmiddels is er een rattenplaag in Moria 2 uitgebroken. Babies worden ‘s nachts gebeten. #SOSMoria #500kinderen pic.twitter.com/WiUdJCpwNa — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) December 24, 2020

Honderd kwetsbare vluchtelingen

Na een brand in vluchtelingenkamp Moria, begin september, besloot het kabinet onder druk van de Tweede Kamer honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen. Dit aantal ging wel af van een eerder toegezegd aantal dat Nederland al op zou nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruim drie maanden geleden werd Moria verwoest door een brand. 13000 vluchtelingen op straat. Inmiddels is het bijna Kerst. Een kerstboodschap van het kabinet voor de vluchtelingen in Moria.👇#fijnekerstdagen #kerstgedachte 🎄 #sosmoria #100voordekerst #fiksdemoriadeal pic.twitter.com/CkeOdYobP4 — We Gaan Ze Halen 🎄 (@WeGaanZeHalen) December 16, 2020

Half december arriveerde de helft van de honderd vluchtelingen uit Griekenland in Nederland. Dat zijn voor een deel vluchtelingen die wel in Moria zaten, maar niet tijdens de grote brand.

De afgelopen weken is de situatie in het vluchtelingenkamp op Lesbos nog schrijnender geworden vanwege de kou en de regen. In Moria zitten al maanden meer dan 12.000 mensen vast, onder wie veel kinderen.

Ook Claudia de Breij, Dolf Jansen en andere BN’ers plaatsten donderdag tweets met als hashtag #SOSMoria.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fijne feestdagen. De eerste 27 kinderen uit Griekenland zijn aangekomen in Nederland. Duizenden andere mensen, onder wie veel kinderen, slapen nog steeds op straat of in een koude, natte tent. De onwil van dit kabinet om écht iets te doen is glashelder. #500kinderen #SOSMoria pic.twitter.com/7ZfMS9siA4 — Defence for Children (@DefenceChildren) December 24, 2020

Lees ook: Dit zijn de leukste, grappigste of mooiste kersttradities van andere landen