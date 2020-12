‘Allerzwartste Congolees’-uitspraak van Schimmelpenninck onder vuur

Presentator en voormalig Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck brengt heel wat teweeg na zijn gelekte ‘allerzwartste Congolees’-uitspraak uit een verwijderde podcast. Zijn woorden zouden de reden zijn achter zijn ontslag bij NPO 1-programma Dragon’s Den.

En dat allemaal omdat Dragon’s Den collega en Rotterdams ondernemer Michel Perridon de hoofdrol in dit verhaal speelt. De uitspraak dateert uit een verwijderde ‘Zelfspodcast’ van Schimmelpenninck die hij samen met zanger Jaap Reesema presenteert. Media-ondernemer Yves Gijrath bracht afgelopen vrijdag dit onder de aandacht en kaartte daarmee aan dat een ‘smerige’ uitspraak zijn ontslag betekende bij Dragon’s Den. Hij besprak dit alles in zijn eigen podcast samen met ondernemer Erik de Vlieger.



Zie dat Sander Schimmelpenninck trending is in combinatie met "iets smerigs". Je verwacht het niet…….. — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) December 23, 2020

Etentje

Gijrath verkondigt de uitspraken van Schimmelpenninck aan de hand van het verhaal van Dragon’s Den-collega Perridon. Hij en Schimmelpenninck werkten samen in het programma. De steenrijke Perridon nodigde een aantal maanden geleden Schimmelpenninck uit voor een etentje. In zijn Zelfspodcast vertelde Schimmelpenninck openlijk over zijn ervaringen tijdens het diner.

„Hij had een jachtkamer met allemaal beesten uit Afrika, waarop je natuurlijk echt niet mag schieten, dat is echt heel erg. Hij had een bediende, een ober, Mario. Die was de allerzwartste Congolees die je ooit in je leven hebt gezien”, zegt Schimmelpenninck in het fragment. En juist hierom ligt de oud-Quote hoofdredacteur nu onder vuur.

Racistisch

Verderop in het fragment doet Schimmelpenninck een spottende imitatie van de zogenoemde ‘Mario’, waarom medepresentator Reesema moet lachen. Later werden de uitspraken verwijderd uit de podcast. Gijrath laat het er niet bij zitten en noemt Schimmelpenninck’s betoog racistisch. Ook kloppen de uitspraken volgens hem niet. De zogenoemde ‘Mario’ zou eigenlijk Koen heten, uit België komen, vlekkeloos Nederlands praten en roots in Rwanda hebben.

Dragon’s Den-man Perridon zou gekwetst zijn door het voorval en dit alles zou vervolgens hebben geleid tot het vertrek van Schimmelpenninck bij het programma.



@vpro jullie gaan een drukke week tegemoet: jullie paard van Troje Sander Schimmelpenninck gaat eindelijk ook voor jullie door de mand vallen. De ‘inclusieve’ #vpro. Jullie gaan zo voor lul staan. @sanderschimmelp — Joris scheepers (@joris_scheepers) December 21, 2020

Volkskrant en VPRO

Schimmelpenninck ontkende het verhaal van Gijrath en sprak maandagavond in RTL Boulevard van ‘schandalige laster’. Uit de podcast van Gijrath blijkt dat de twee contact hebben gehad en Schimmelpenninck zacht gezegd niet blij is met de woorden van de media-ondernemer.



Stelselmatige en gecoördineerde laster, pogingen je te cancellen en aanvallen via de bevriende roddelpers: het is je eenzame lot als je extreemrechts aanspreekt. Ik ben er fucking klaar mee. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

In de podcast praten De Vlieger en Gijrath over „institutioneel racisme” en de gevolgen daarvan. Ook bekritiseren ze het feit dat Schimmelpenninck voor de Volkskrant en de VPRO werkt. Media die volgens De Vlieger producties maken over institutioneel racisme.

Zweden

Schimmelpenninck verblijft zelf momenteel in Zweden en uitte op Twitter zijn frustratie over de gang van zaken op Schiphol. BNR-presentator Thomas van Groningen wees de voormalig Quote-hoofdredacteur op de huidige coronaregels en reisbeperkingen en dit leidde tot een discussie op het platform.



Och och @Schiphol, ontzettende eikels. Één securityband open (1!!) met een hal vol mensen die naar hun familie willen. Personeel loopt vloekend rond – ‘weer te weinig man ingeroosterd’. pic.twitter.com/Qipl9J05DB — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 23, 2020

