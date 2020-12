Mensen over de hele wereld laten vanavond (kerst)bellen laten rinkelen

Het is inmiddels meer dan negen maanden geleden dat de laatste klappen voor de werknemers in de zorg klonken. De Engelse Mary Beggs-Reid, oprichtster van de Facebookgroep Worldwide Christmas Eve Jingle 2020, is ervan overtuigd dat dat positieve gevoel weer moet terugkeren. En kerst is daar de perfecte tijd voor, vindt ze. Op kerstavond wil ze dat mensen over de hele wereld om 18.00 uur twee minuten een bel laten klinken. Ze wil zo de eenzaamheid kunnen bestrijden en ‘de kerstman op weg helpen’.

Dat schrijft Metro UK. Door de pandemie heeft de wereld het dit jaar zwaar te verduren gekregen. Daarom is het de bedoeling dat iedereen op kerstavond om 18.00 uur twee minuten lang een bel laat rinkelen. Dat kan een een kerstbel zijn, maar als je die niet hebt, kun je ook je eigen voordeurbel ingedrukt houden, zegt Mary.

‘Positieve gevoel terug te laten keren’

Het evenement was in eerste instantie bedoeld voor het Engelse plaatsje Harrogate. Vanuit de kleine gemeenschap waait het inmiddels de hele wereld over. Inmiddels hebben meer dan 490.000 mensen zich op Facebook voor het evenement aangemeld. Ook hier in Nederland kun je meedoen.

Tips voor wie geen (deur)bel heeft: je kunt ook proberen een lepel aan een wijnglas te tikken, alsof je op het punt staat een toespraak te houden. Ook kun je potten en pannen inzetten ‘om zo het positieve gevoel terug te laten keren’.



‘Nu meer dan ooit nodig’

In de Facebookgroep reageren mensen erg positief op de actie: „Geweldig, dit hebben we nodig”, zegt iemand. Een ander tipt dat je ook een kattenhalsband kunt gebruiken (wel eerst even van je kat halen natuurlijk).

Zelfs de Britse premier, Boris Johnson, is enthousiast. Mary belde met hem. Hij vertelde haar dat hij graag mee wil doen door samen met zijn gezin de bellen te luiden om zo de kerstman op weg te helpen.

De oprichtster geeft aan dat het gewoon een „eenvoudig idee” was. „Inmiddels is het uitgegroeid tot zoveel meer”, zegt ze. „Allemaal zodat op kerstavond zich niemand alleen hoeft te voelen.”

