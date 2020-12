Kleuterschool beroofd: inbrekers stelen cake en fruithapjes

Enkele hongerige dieven zijn afgelopen weekend aan de haal gegaan met een bijzondere buit uit een Duitse kleuterschool. Ze hadden het gemunt op de cake en fruithapjes van de kinderen. De motieven van de inbrekers zijn nog onduidelijk.

De vangst van de dieven bestond uit kilo’s cake en meer dan honderd fruitpapjes.

Kleuterschool

De inbrekers hebben hun slag geslagen op een kleuterschool in het Duitse Stuttgart. Het is nog niet duidelijk waarom de dieven aan de haal gingen met al die kinderhapjes. Het bijzondere van dit alles is dat ze de waardevolle spullen lieten liggen, verklaarde een woordvoerster van de politie van Stuttgart gisteren.

De inbrekers kwamen vorig weekend via een raam de schoolgebouwen binnen. Maar het is onbekend hoe ze het raam open hebben kunnen krijgen. De dieven gingen via dezelfde weg met hun buit terug naar buiten. De politie is een onderzoek gestart en nog op zoek naar de verdachten.

Corona

Eerder dit jaar hebben inbrekers tussen 28 februari en 2 maart toegeslagen in een kleuterschool in het Duitse Gangelt. De school was vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten. Deze inbrekers hadden het op meer gemunt dan wat cake en fruithapjes, de buit van de dieven bestond namelijk uit meerdere digitale camera’s. De politie pakte twee verdachte op.

Afgelopen oktober sloeg een 26-jarige inbreker uit Letland toe in Nederland. De man had ingebroken in basisschool De Wiksel in Houtigehage. Via het raam kwam hij naar binnen en liep hij het klaslokaal van groep 1 en 2 in. Toen hij werd betrapt ging hij snel een boekje lezen en zei hij dat hij om die reden binnen was. De inbreker werd overigens meteen opgepakt.